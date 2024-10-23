Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN
- Hồ Chí Minh: Số 88 đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Kiểm tra và vệ sinh máy hấp, máy rửa, máy sấy, máy hàn nhiệt, bàn ghế, xe đẩy . Kiểm dụng cụ tiêu hao và bàn giao tua trực nếu có.
Nắm vững quy trình xử lý, chương trình hấp cho từng loại dụng cụ riêng biệt.
Thực hiện các công việc xử lý dụng cụ theo hướng dẫn. Kiểm tra lại dụng cụ sau khi rửa bằng máy (kiểm tra số lượng, đúng loại dụng cụ, sự sạch sẽ, chức năng sử dụng dựa trên bảng danh sách kiểm tra).
Đóng gói, dán nhãn dụng cụ thành các bộ, gói và ghi hạn sử dụng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn.
Thực hiện công việc giao và nhận dụng cụ tại các đơn vị khoa/phòng theo phân công.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn từ cấp Quản lý.
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tiếp liệu và thanh trùng
Báo cáo kịp thời các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất cho cấp trên
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên
Có chứng chỉ hành nghề
Có khả năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận và chịu được áp lực công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng học hỏi nhanh
Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
Bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước
Thu nhập hấp dẫn. Chế độ lương, thưởng và phúc lợi theo qui định của Công ty
Hỗ trợ suất ăn tại bệnh viện
Phép năm.
Lương tháng 13.
Được tham gia các chuyến du lịch của Công ty
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện chia sẽ và có nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
