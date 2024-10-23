Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Điều dưỡng BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Điều dưỡng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 88 đường số 8, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Kiểm tra và vệ sinh máy hấp, máy rửa, máy sấy, máy hàn nhiệt, bàn ghế, xe đẩy . Kiểm dụng cụ tiêu hao và bàn giao tua trực nếu có. Nắm vững quy trình xử lý, chương trình hấp cho từng loại dụng cụ riêng biệt. Thực hiện các công việc xử lý dụng cụ theo hướng dẫn. Kiểm tra lại dụng cụ sau khi rửa bằng máy (kiểm tra số lượng, đúng loại dụng cụ, sự sạch sẽ, chức năng sử dụng dựa trên bảng danh sách kiểm tra). Đóng gói, dán nhãn dụng cụ thành các bộ, gói và ghi hạn sử dụng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn. Thực hiện công việc giao và nhận dụng cụ tại các đơn vị khoa/phòng theo phân công. Các công việc khác theo sự hướng dẫn từ cấp Quản lý. Ghi chép và lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tiếp liệu và thanh trùng Báo cáo kịp thời các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất cho cấp trên
Kiểm tra và vệ sinh máy hấp, máy rửa, máy sấy, máy hàn nhiệt, bàn ghế, xe đẩy . Kiểm dụng cụ tiêu hao và bàn giao tua trực nếu có.
Nắm vững quy trình xử lý, chương trình hấp cho từng loại dụng cụ riêng biệt.
Thực hiện các công việc xử lý dụng cụ theo hướng dẫn. Kiểm tra lại dụng cụ sau khi rửa bằng máy (kiểm tra số lượng, đúng loại dụng cụ, sự sạch sẽ, chức năng sử dụng dựa trên bảng danh sách kiểm tra).
Đóng gói, dán nhãn dụng cụ thành các bộ, gói và ghi hạn sử dụng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn.
Thực hiện công việc giao và nhận dụng cụ tại các đơn vị khoa/phòng theo phân công.
Các công việc khác theo sự hướng dẫn từ cấp Quản lý.
Ghi chép và lưu trữ hồ sơ liên quan đến quá trình tiếp liệu và thanh trùng
Báo cáo kịp thời các vấn đề bất thường trong quá trình sản xuất cho cấp trên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên Có chứng chỉ hành nghề Có khả năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận và chịu được áp lực công việc Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng học hỏi nhanh
Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng trở lên
Có chứng chỉ hành nghề
Có khả năng làm việc tỉ mỉ, cẩn thận và chịu được áp lực công việc
Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc theo ca
Trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Nhanh nhẹn, chăm chỉ và có khả năng học hỏi nhanh

Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước Thu nhập hấp dẫn. Chế độ lương, thưởng và phúc lợi theo qui định của Công ty Hỗ trợ suất ăn tại bệnh viện Phép năm. Lương tháng 13. Được tham gia các chuyến du lịch của Công ty Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện chia sẽ và có nhiều cơ hội thăng tiến
Bảo hiểm theo quy định của Nhà Nước
Thu nhập hấp dẫn. Chế độ lương, thưởng và phúc lợi theo qui định của Công ty
Hỗ trợ suất ăn tại bệnh viện
Phép năm.
Lương tháng 13.
Được tham gia các chuyến du lịch của Công ty
Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện chia sẽ và có nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ NAM SÀI GÒN

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 88, đường số 8, khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

