Tuyển Điều dưỡng Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sỗ 9 khu DC, Thủ dầu 1, Bình Dương, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tiếp nhận chỉ tiêu hàng tháng từ Trưởng khoa. Phối hợp với bộ phận Lễ tân tiếp đón khách hàng khi khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại Khoa Vệ sinh khoa phòng, trang thiết bị máy móc và dụng cụ hàng ngày theo phân công của Trưởng khoa. Chăm sóc và trị liệu cho khách hàng theo đúng quy trình được duyệt. Chuẩn bị máy móc, dụng cụ hỗ trợ Bác sỹ trước và trong khi Bác sĩ điều trị cho khách. Tư vấn cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ hiện có của Khoa có của Khoa cũng như Bệnh viện để thúc đẩy dịch vụ tăng doanh thu. Báo cáo khi có trường hợp đặc biệt về tác dụng phụ khi điều trị cho khách hàng về các sự cố hỏng hóc của máy móc trang thiết bị cho Trưởng khoa để có biện pháp khắc phục ngay. Báo cáo lịch nghỉ của nhân viên cho Trưởng bộ phận, hàng tháng, hàng tuần, hoặc đột xuất. Phối hợp với Lễ tân, các phòng dịch vụ và phòng ban khác có liên quan để CSKH. Phối hợp và hỗ trợ đồng nghiệp trong phòng. Chấp hành nội quy, quy chế của công ty Phối hợp giải quyết khiếu nại của khách hàng Ghi nhân và báo cáo các thông tin phản hồi của khách hàng về chất lương phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp. Quản lý tài sản công cụ dụng cụ vật tư tiêu hao trong bộ phận. Bảo quản và báo cáo kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị cho quản lý trực tiếp nhằm đề xuất bảo trì/ sửa chữa nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp điều dưỡng trở lên. Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu. Tiếp nhận công việc và thực hiện công việc một cách hiệu quả. Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức nhóm Kỹ năng khuyến khích động viên Giao tiếp, đàm phán thuyết phục

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực (Bao gồm lương CB + Lương KD).

- Phụ cấp cơm trưa 40k/ngày làm việc .

- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Chế độ du lịch, nghỉ mát hàng năm.

- Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ

- Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc....

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp

- Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.