Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 , Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc tiếp xúc, thủ thuật điều dưỡng theo y lệnh của Bác sỹ
Chuẩn bị dụng cụ cho các ca phẫu thuật
Chăm sóc hậu phẫu, rửa vết thương cho khách hàng
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp trở lên Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh. Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt Có Chứng chỉ hành nghề là lợi thế
Tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp trở lên
Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.
Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt
Có Chứng chỉ hành nghề là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực 8.000.000đ-15.000.000đ. Bao gồm
+ Lương cơ bản: 5.500.000đ-9.000.000đ
+ Phụ cấp cơm trưa: 800.000đ/tháng
+ Đánh giá hiệu quả công việc(KPIs): 1.000.000đ/500.000đ/0đ
+ Hoa hồng thực hiện phẫu thuật: 1.500.0000-5.000.000đ/tháng
Thử việc 02 tháng nhận 85% mức lương cơ bản + Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP
