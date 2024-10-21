Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 231 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5 , Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc tiếp xúc, thủ thuật điều dưỡng theo y lệnh của Bác sỹ Chuẩn bị dụng cụ cho các ca phẫu thuật Chăm sóc hậu phẫu, rửa vết thương cho khách hàng

Thực hiện các công việc tiếp xúc, thủ thuật điều dưỡng theo y lệnh của Bác sỹ

Chuẩn bị dụng cụ cho các ca phẫu thuật

Chăm sóc hậu phẫu, rửa vết thương cho khách hàng

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp trở lên Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh. Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt Có Chứng chỉ hành nghề là lợi thế

Tốt nghiệp điều dưỡng trung cấp trở lên

Trung thực, kiên trì, chăm chỉ, xử lý công việc nhanh.

Nhanh nhẹn, Giao tiếp tốt

Có Chứng chỉ hành nghề là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực 8.000.000đ-15.000.000đ. Bao gồm

+ Lương cơ bản: 5.500.000đ-9.000.000đ

+ Phụ cấp cơm trưa: 800.000đ/tháng

+ Đánh giá hiệu quả công việc(KPIs): 1.000.000đ/500.000đ/0đ

+ Hoa hồng thực hiện phẫu thuật: 1.500.0000-5.000.000đ/tháng

Thử việc 02 tháng nhận 85% mức lương cơ bản + Hỗ trợ phụ cấp cơm trưa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ NGỌC PHÚ NP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin