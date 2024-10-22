Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: khoa Tai Mũi Họng BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park – Số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh., Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

TIẾP ĐÓN & ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU NGƯỜI BỆNH

Lập kế hoạch chăm sóc dựa trên đánh giá ban đầu của điều dưỡng và trao đổi thống nhất với kế hoạch điều trị của bác sỹ

Thực hiện thành các thủ thuật TMH theo QT: rửa mũi, khí dung, đo thính lực nhĩ lượng, OAE

Chuẩn bị dụng cụ và phụ Bs thực hiện các thủ thuật: xỏ tai, cắt thắng lưỡi, rạch apxe, sinh thiết, rửa tai, rút merocel...

và một số cv của điều dưỡng phòng khám theo chỉ định của trưởng khoa

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan có chứng chỉ hành nghề Chủ động, hoà đồng, trách nhiệm có kinh nghiệm 1 năm trở lên Thời gian làm việc: giờ hành chánh từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7.

Tại CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến. Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty. Lương tháng 13, lương doanh thu, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm, ngày 08/3, 20/10, sinh nhật......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG

