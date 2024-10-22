Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều dưỡng Tại CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG
- Hồ Chí Minh: khoa Tai Mũi Họng BV Đa Khoa Quốc Tế Vinmec Central Park – Số 208 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q. Bình Thạnh., Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
TIẾP ĐÓN & ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU NGƯỜI BỆNH
Lập kế hoạch chăm sóc dựa trên đánh giá ban đầu của điều dưỡng và trao đổi thống nhất với kế hoạch điều trị của bác sỹ
Thực hiện thành các thủ thuật TMH theo QT: rửa mũi, khí dung, đo thính lực nhĩ lượng, OAE
Chuẩn bị dụng cụ và phụ Bs thực hiện các thủ thuật: xỏ tai, cắt thắng lưỡi, rạch apxe, sinh thiết, rửa tai, rút merocel...
và một số cv của điều dưỡng phòng khám theo chỉ định của trưởng khoa
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan
có chứng chỉ hành nghề
Chủ động, hoà đồng, trách nhiệm
có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Thời gian làm việc: giờ hành chánh từ 8h đến 17h từ thứ 2 đến thứ 7.
Tại CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, có cơ hội thăng tiến.
Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
Chế độ bảo hiểm, nghỉ phép, lễ tết, team building, sinh nhật...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.
Lương tháng 13, lương doanh thu, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm, ngày 08/3, 20/10, sinh nhật......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TM MẮT KÍNH MẮT SG
