Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 290 phố Chùa Quỳnh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tiếp nhận các yêu cầu, hồ sơ các đoàn hoặc dịch vụ lẻ từ bộ phận Sales.
- Kiểm tra, check dịch vụ các đối tác, tổng hợp giá lên dự toán tours và báo giá theo form cho sales.
- Đặt dịch vụ cho các tour; Bàn giao tour cho hướng dẫn viên, lên dự toán chi cho hướng dẫn viên.
- Xây dựng mạng lưới hướng dẫn viên & kiểm soát chất lượng hướng dẫn viên.
- Đàm phán trao đổi, thương lượng giá với nhà cung cấp dịch vụ
- Xây dựng & quan hệ tốt với các đối tác nhà cung cấp dịch vụ cho Công ty. Định kỳ đánh giá NCC để kiểm soát dịch vụ.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tour chạy liên quan đến dịch vụ do hướng dẫn viên. Giám sát chất lượng của các nhà cung cấp dịch vụ
- Hoàn thành hồ sơ, chứng từ và kế hoạch thanh toán với các nhà cung cấp dịch vụ - Cùng các bộ phận xây dựng sản phẩm theo từng giai đoạn
- Sẵn sàng đi công tác và tham gia các hoạt động Fam trip, khảo sát tuyết điểm. Đảm trách các công việc khác khi có sự yêu cầu từ ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học (ưu tiên chuyên ngành du lịch, quản trị kinh doanh)
- Nhanh nhẹn, hoạt bát
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hành du lịch, sales.
- Am hiểu thị trường du lịch trong và ngoài nước
- Có kinh nghiệm về Visa là một lợi thế
- Có khả năng thuyết phục và thương lượng tốt
- Có tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần làm việc theo nhóm
- Đam mê du lịch và có mong muốn làm việc lâu dài trong ngành du lịch
- Có mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp dịch vụ
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc:
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
- Có cơ hội thăng tiến cao.
2. Hưởng các chế độ:
- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo luật Lao Động.
- Thưởng theo qui định Công ty.
- Du lịch hằng năm cùng công ty.
- Được tham gia những khóa học do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH APOLLO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 101 ngách 187/49 đường Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

