Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N03

- 04, ngõ 59 Láng Hạ, P.Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ nhân viên điều hành tour trong việc tiếp nhận hồ sơ của nhân viên kinh doanh.
Hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour như lịch trình, xử lý booking/visa,....
Tham gia hỗ trợ nhân viên kinh doanh gửi thông tin tour đến khách, đến nhân viên kinh doanh.
Học hỏi về quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức tour.
Tham gia các buổi họp nội bộ để nắm bắt tình hình kinh doanh và kế hoạch của công ty.
Thực hiện các công việc hành chính văn phòng liên quan đến mảng điều hành tour.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Du lịch, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhiệt tình, cởi mở
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel
Yêu thích công việc liên quan đến du lịch và sẵn sàng đi công tác

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo về quy trình điều hành tour, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong môi trường du lịch.
Có cơ hội tham gia các tour du lịch để tích lũy kinh nghiệm thực tế.
Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.
Có cơ hội được nhận vào làm nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt trong quá trình thực tập.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp của ngành du lịch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Sài Gòn Thời Đại

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18/3 Đường 12, Khu phố Tam Đa, Phường Trường Thạnh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

