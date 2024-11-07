Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM

Điều hành tour

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đặt các dịch vụ cho khách inbound; như nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn, xe...
Xếp lịch hướng dẫn
Xin giá và quản lý hợp đồng từ các nhà cung cấp
Giám sát dịch vụ của các đoàn, xử lý các vấn đề phát sinh ( nếu có)

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Thông thạo Tiếng Anh ( nghe nói, đọc, viết)
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Tiếng anh hoặc chuyên ngành du lịch
Am hiểu về các tuyến điểm du lịch
Có trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày 1 năm
Nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Làm việc từ thứ 2- thứ 6. Thứ 7 làm online sáng
Được đi khảo sát các tuyến điểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Suced Tower, 108 Nguyễn Hoàng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-hanh-tour-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245503
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục quốc tế GAIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm PAN AMERICAN TRAVEL
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
PAN AMERICAN TRAVEL
Hạn nộp: 22/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD
Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 06/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 25/07/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VNTRIP.VN
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH VNTRIP.VN
Hạn nộp: 22/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP du lịch Worldtrip
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty CP du lịch Worldtrip
Hạn nộp: 15/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Điều hành tour Travel Sense Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Travel Sense Asia
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ DỊCH VỤ SÔNG HÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu AAN INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DU LỊCH OTRIP VIỆT NAM
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP cung ứng nhân lực quốc tế Thành Đô
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Threeland Travel
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DU LỊCH ASIA FUSION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DU LỊCH WORLDTRIP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH QUỐC TẾ BẢO MINH
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty CP du lịch Worldtrip làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty CP du lịch Worldtrip
7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH VNTRIP.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu Công ty TNHH VNTRIP.VN
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ FOREST VIỆT
10 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 500 USD Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Việt Nam - Nhật Bản
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty TNHH Emoi Việt Nam Travel
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu PAN AMERICAN TRAVEL
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Compass Travel Vietnam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm