Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Đặt các dịch vụ cho khách inbound; như nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn, xe...
Xếp lịch hướng dẫn
Xin giá và quản lý hợp đồng từ các nhà cung cấp
Giám sát dịch vụ của các đoàn, xử lý các vấn đề phát sinh ( nếu có)
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm
Thông thạo Tiếng Anh ( nghe nói, đọc, viết)
Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Tiếng anh hoặc chuyên ngành du lịch
Am hiểu về các tuyến điểm du lịch
Có trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng các chế độ bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, lương tháng 13
Nghỉ phép 12 ngày 1 năm
Nghỉ lễ theo lịch nhà nước
Làm việc từ thứ 2- thứ 6. Thứ 7 làm online sáng
Được đi khảo sát các tuyến điểm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
