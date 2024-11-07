Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Đặt các dịch vụ cho khách inbound; như nhà hàng, khách sạn, hướng dẫn, xe...

Xếp lịch hướng dẫn

Xin giá và quản lý hợp đồng từ các nhà cung cấp

Giám sát dịch vụ của các đoàn, xử lý các vấn đề phát sinh ( nếu có)

Kinh nghiệm ít nhất 1 năm

Thông thạo Tiếng Anh ( nghe nói, đọc, viết)

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành Tiếng anh hoặc chuyên ngành du lịch

Am hiểu về các tuyến điểm du lịch

Có trách nhiệm, ham học hỏi và nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH WAYTOVIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng các chế độ bảo hiểm XH, bảo hiểm y tế, lương tháng 13

Nghỉ phép 12 ngày 1 năm

Nghỉ lễ theo lịch nhà nước

Làm việc từ thứ 2- thứ 6. Thứ 7 làm online sáng

Được đi khảo sát các tuyến điểm

