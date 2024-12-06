Tuyển Điều hành tour Công ty Cổ Phần Lữ Hành Acacia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, 130 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Đặt và quản lý các dịch vụ cho các tour du lịch: hướng dẫn viên du lịch, khách sạn, vé tàu, vé máy bay...

Kiểm tra và đảm bảo các dịch vụ được đặt đầy đủ trước khi tour bắt đầu

Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tour.

Liên hệ và đàm phán với đối tác và nhà cung cấp để có được mức giá hợp đồng tốt nhất.

Phối hợp với phòng kế toán trong việc thanh toán cho các nhà cung cấp và hướng dẫn viên.

Phối hợp với nhóm bán hàng để đảm bảo dịch vụ khách hàng tốt nhất.

Làm báo cáo hàng tuần, tháng

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm điều hành, HDV hoặc sales tour inbound

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm điều hành, HDV hoặc sales tour inbound

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ

Lịch sự, nhẹ nhàng trong giao tiếp với khách hàng

Hiểu biết các tuyến điểm du lịch

Có tinh thần trách nhiệm với công việc được giao

Có đầu óc quản lý và sắp sếp công việc.

Làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc tốt.

Đọc và viết, nói tiếng Anh thành thạo.

Được hướng dẫn và đào tạo, định hướng phát triển rõ ràng.

Được hướng dẫn và đào tạo, định hướng phát triển rõ ràng.

Lương căn bản : 08 -12 triệu, thỏa thuận theo năng lực.

Được hưởng % hoa hồng trên lợi nhuân các tour điều hành

Được tăng lương theo năng lực.

Ngoài thưởng kinh doanh, còn có thưởng các dịp lễ tết trong năm, thưởng sinh nhật, thưởng đột xuất hàng tháng. Các chế độ thăm hỏi, chúc mừng CBNV đầy đủ và tận tâm.

Bảo hiểm xã hội đầy đủ, ngoài ra còn có bảo hiểm bổ sung theo lộ trình tăng trưởng của công ty.

Nghỉ phép đầy đủ 12 ngày/năm.

Các hoạt động kết nối vui vẻ và gắn kết như Teambuilding, Summer Trip, Year End Party hàng năm...

Bạn được tham gia chương trình đào tạo chuyên môn hàng năm, được setup lộ trình công việc, lộ trình thăng tiến...

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

