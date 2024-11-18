Tuyển Điều hành tour Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Điều hành tour Asia King Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Asia King Travel
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Asia King Travel

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Asia King Travel

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng 319

- Chung Cư Học Viện Quốc Phòng, Xuân Tảo, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và tổ chức các tour du lịch trong nước và quốc tế.
Tiếp xúc và làm việc với các đối tác cung cấp dịch vụ du lịch như khách sạn, nhà hàng, hãng hàng không...
Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu, khiếu nại của khách hàng.
Quản lý và báo cáo doanh thu, chi phí của các tour du lịch.
Chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho tour du lịch như vé máy bay, vé khách sạn, voucher...
Đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ cho khách hàng trong suốt hành trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.
Tếng Anh sử dụng thành thạo. (nghe nói đọc viết)
Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành Du lịch hoặc các ngành liên quan.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục và giải quyết vấn đề.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ.
Khả năng chịu áp lực công việc cao, sẵn sàng làm việc ngoài giờ.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Asia King Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc (10 đến 15 triệu)
Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
Có cơ hội được đi du lịch, khám phá nhiều vùng đất mới.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Asia King Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Asia King Travel

Asia King Travel

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, số 349 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

