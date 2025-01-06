Tuyển Điều hành tour CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Từ Thứ Hai đến hết sáng thứ Bảy (Sáng từ 8h00’ đến 11h45’, Chiều từ 13h00’ đến 17h00’)., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Chỉ đạo và thực hiện các nội dung như xây dựng bộ chương trình tour du lịch, phối hợp Phòng kinh doanh xây dựng các tour/tuyển điểm mới, chính sách sản phẩm, chính sách giá phục vụ khách hàng.
Xây dựng Database dữ liệu điều hành ( khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, điểm tham quan, đối tác trong nước ngoài,...) và lên kế hoạch khảo sát dịch vụ hàng năm.
Quản lý điều hành tour du lịch tại nước ngoài.
Xây dựng, tính giả và hoàn thiện các chương trình du lịch chào bán cho khách hàng.
Điều hành, sắp xếp dịch vụ, hướng dẫn viên và theo dõi quá trình thực hiện tour du lịch.
Tư vấn, ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện các tour du lịch cho khách du lịch.
Nghiên cứu, khảo sát tuyến điểm, dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển tour mới.
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban trong quá trình thực hiện các tour du lịch.
Lên kế hoạch điều tour, dự toán tour, đặt dịch vụ, quản lý giám sát dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên trong quá trình thực hiện tour du lịch.
Một số công việc khác theo sự phân công sắp xếp của Giám đốc
Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh dịch vụ và tour du lịch của công ty
Lập kế hoạch kinh doanh theo từng thời kỳ, thời điểm và mùa vụ
Lên kế hoạch tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng tiềm năng
Phối hợp với Phòng Điều hành tổ chức các tour du lịch. Chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi tour diễn ra.
Xây dựng, phát triển và quản lý đội ngũ tối thiểu từ 3 nhân sự trở lên, đảm bảo KPIs chung của cả team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị DVDL lữ hành, Việt Nam học.... hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có ít nhất 1 - 3 năm kinh nghiệm quản lý ở vị trí Trưởng/Phó phòng Kinh doanh Tour Khách đoàn tại các đơn vị/ công ty du lịch
Am hiểu thị trường du lịch trong và ngoài nước
Có mối quan hệ rộng rãi với khách hàng cũng như đối tác
Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo, lập kế hoạch.
Kỹ năng tổ chức, quản lý, điều hành.
Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH QUỐC TẾ XANH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 6, lô A Thành Công, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

