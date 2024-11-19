Tuyển Điều hành tour Passion Asia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6th Floor, 53A Le Van Huu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành Tour Inbound tại Việt Nam và Đông Dương

Triển khai và hoàn tất đặt dịch vụ tour theo yêu cầu.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đúng theo yêu cầu của khách.

Cập nhật các thay đổi nếu có và đảm bảo các bên liên quan nhận được đủ thông tin.

Bàn giao tour & đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho HDV

Trực tiếp điều hành tour và giải quyết những vấn đề phát sinh trong tour.

Phối hợp với các bên liên quan theo dõi, chăm sóc khách trước, trong và sau khi tour kết thúc.

Báo cáo cho quản lý trực tiếp ngay khi tour có phát sinh.

Thực hiện thủ tục thanh quyết toán tour.

Khảo sát , đàm phán với nhà cung cấp dịch dịch vụ về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.

Tư vấn, đề xuất giải pháp tăng hiệu quả công việc, lợi nhuận, làm hài lòng khách hàng.

Quản lý, kiểm tra, cập nhật cơ sở dự liệu đảm bảo mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ và cạnh tranh.

Thực hiện báo cáo định kỳ cho Trưởng Bộ Phận Điều Hành Tour / Giám đốc Điều Hành

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nữ

Tiếng Anh: Thành thạo trong mội trường làm việc “Professional working proficiency “

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Inbound hoặc sale, khách sạn.

Chưa nhiều kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

Có kiến thức tốt về các tuyến du lịch Đông Dương (Là một lợi thế).

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành du lịch (Là một lợi thế).

Kỹ năng : Giao tiếp ; Làm việc nhóm ; Quản lý thời gian ; Đàm phán ; Thuyết trình ; Ra quyết định

Khả năng xử lý phát sinh, chăm sóc khách hàng

Tinh thần chủ động ; Trách nhiệm ; Kỷ luật công việc ; Linh hoạt/ Dễ thích ứng ;

Sẵn sàng tham gia khảo sát dịch vụ, tuyến điểm

Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ....).

Sức khỏe tốt.

Tại Passion Asia Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Tháng lương 13

Phép năm

BHXT - BHYT

Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến.

Đồng nghiệp năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.

Các quyền lợi khác: Training, khảo sát tuyến điểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Passion Asia Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin