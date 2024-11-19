Tuyển Điều hành tour Passion Asia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Điều hành tour Passion Asia Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Passion Asia Travel
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Passion Asia Travel

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Passion Asia Travel

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6th Floor, 53A Le Van Huu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương Thỏa thuận

Điều hành Tour Inbound tại Việt Nam và Đông Dương
Triển khai và hoàn tất đặt dịch vụ tour theo yêu cầu.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp đúng theo yêu cầu của khách.
Cập nhật các thay đổi nếu có và đảm bảo các bên liên quan nhận được đủ thông tin.
Bàn giao tour & đảm bảo cung cấp thông tin chính xác cho HDV
Trực tiếp điều hành tour và giải quyết những vấn đề phát sinh trong tour.
Phối hợp với các bên liên quan theo dõi, chăm sóc khách trước, trong và sau khi tour kết thúc.
Báo cáo cho quản lý trực tiếp ngay khi tour có phát sinh.
Thực hiện thủ tục thanh quyết toán tour.
Khảo sát , đàm phán với nhà cung cấp dịch dịch vụ về cách thức, chất lượng và mức giá tốt.
Tư vấn, đề xuất giải pháp tăng hiệu quả công việc, lợi nhuận, làm hài lòng khách hàng.
Quản lý, kiểm tra, cập nhật cơ sở dự liệu đảm bảo mức giá phù hợp với chất lượng dịch vụ và cạnh tranh.
Thực hiện báo cáo định kỳ cho Trưởng Bộ Phận Điều Hành Tour / Giám đốc Điều Hành
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên nữ
Tiếng Anh: Thành thạo trong mội trường làm việc “Professional working proficiency “
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Inbound hoặc sale, khách sạn.
Chưa nhiều kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.
Có kiến thức tốt về các tuyến du lịch Đông Dương (Là một lợi thế).
Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành du lịch (Là một lợi thế).
Kỹ năng : Giao tiếp ; Làm việc nhóm ; Quản lý thời gian ; Đàm phán ; Thuyết trình ; Ra quyết định
Khả năng xử lý phát sinh, chăm sóc khách hàng
Tinh thần chủ động ; Trách nhiệm ; Kỷ luật công việc ; Linh hoạt/ Dễ thích ứng ;
Sẵn sàng tham gia khảo sát dịch vụ, tuyến điểm
Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ....).
Sức khỏe tốt.

Tại Passion Asia Travel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Tháng lương 13
Phép năm
BHXT - BHYT
Cơ hội học tập, phát triển và thăng tiến.
Đồng nghiệp năng động, thân thiện và đầy nhiệt huyết.
Các quyền lợi khác: Training, khảo sát tuyến điểm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Passion Asia Travel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Passion Asia Travel

Passion Asia Travel

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 6th Floor, 53A Le Van Huu Street, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

