Tuyển Điều hành tour VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/01/2025
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour

Mức lương
4 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 292 Tây Sơn Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour

Cập nhật hợp đồng mới và duy trì cơ sở dữ liệu đã có theo hệ thống nội bộ
Hỗ trợ theo dõi, sao lưu những xác nhận, bản ghi về các ưu đãi đặc biệt từ nhà cung cấp, bàn giao cho bộ phận điều hành thực hiện dịch vụ
Hỗ trợ xin giá & báo giá các đoàn nhóm ad-hoc, các yêu cầu đặc biệt, hỗ trợ cho bộ phận bán hàng nhanh chóng và kịp thời
Tiến hành kiểm tra khách sạn và các dịch vụ du lịch khách để đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp
Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế. Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour. Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: Tối thiểu 4 ngày/ tuần

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm cuối ngành Du lịch, Khách sạn, Marketing,...
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch là một ưu thế
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Giao tiếp tiếng Anh tốt

Quyền Lợi

Lương cứng: 3.500.000VNĐ - 4.000.000 VNĐ
Cấp dấu xác nhận thực tập
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật
Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi (áp dụng với internship >3 tháng)
Được đào tạo trong môi trường trẻ trung và năng động
Sau quá trình thực tập, được cân nhắc lên nhân viên chính thức với mức lương cạnh tranh dựa trên kết quả đánh giá thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Kinh Đô, Số 292 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

