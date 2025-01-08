Tuyển Điều hành tour VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Mức lương 4 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 292 Tây Sơn Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 4 - 4 Triệu

Cập nhật hợp đồng mới và duy trì cơ sở dữ liệu đã có theo hệ thống nội bộ

Hỗ trợ theo dõi, sao lưu những xác nhận, bản ghi về các ưu đãi đặc biệt từ nhà cung cấp, bàn giao cho bộ phận điều hành thực hiện dịch vụ

Hỗ trợ xin giá & báo giá các đoàn nhóm ad-hoc, các yêu cầu đặc biệt, hỗ trợ cho bộ phận bán hàng nhanh chóng và kịp thời

Tiến hành kiểm tra khách sạn và các dịch vụ du lịch khách để đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp

Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế. Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu

Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour. Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch

Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp

Thời gian làm việc: Tối thiểu 4 ngày/ tuần

Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối ngành Du lịch, Khách sạn, Marketing,...

Hiểu biết về tuyến điểm du lịch là một ưu thế

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Giao tiếp tiếng Anh tốt

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.500.000VNĐ - 4.000.000 VNĐ

Cấp dấu xác nhận thực tập

Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật

Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi (áp dụng với internship >3 tháng)

Được đào tạo trong môi trường trẻ trung và năng động

Sau quá trình thực tập, được cân nhắc lên nhân viên chính thức với mức lương cạnh tranh dựa trên kết quả đánh giá thực tập sinh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU

