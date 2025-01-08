Tuyển Điều hành tour VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
- Hà Nội: 292 Tây Sơn Trung Liệt, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 4 - 4 Triệu
Cập nhật hợp đồng mới và duy trì cơ sở dữ liệu đã có theo hệ thống nội bộ
Hỗ trợ theo dõi, sao lưu những xác nhận, bản ghi về các ưu đãi đặc biệt từ nhà cung cấp, bàn giao cho bộ phận điều hành thực hiện dịch vụ
Hỗ trợ xin giá & báo giá các đoàn nhóm ad-hoc, các yêu cầu đặc biệt, hỗ trợ cho bộ phận bán hàng nhanh chóng và kịp thời
Tiến hành kiểm tra khách sạn và các dịch vụ du lịch khách để đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp
Đặt và theo dõi dịch vụ du lịch trong nước chokhách quốc tế. Lên dự trù chi phí thực hiện tour theo biểu mẫu công ty yêu cầu
Theo dõi, chăm sóc khách hàng trước, trong và sau tour. Xử lý phát sinh trong thời gian thực hiện chương trình du lịch
Lập báo cáo công việc hàng tuần gửi quản lý trực tiếp
Thời gian làm việc: Tối thiểu 4 ngày/ tuần
Với Mức Lương 4 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hiểu biết về tuyến điểm du lịch là một ưu thế
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Giao tiếp tiếng Anh tốt
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU Thì Được Hưởng Những Gì
Cấp dấu xác nhận thực tập
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật
Được mua các sản phẩm dịch vụ công ty cung cấp với giá ưu đãi (áp dụng với internship >3 tháng)
Được đào tạo trong môi trường trẻ trung và năng động
Sau quá trình thực tập, được cân nhắc lên nhân viên chính thức với mức lương cạnh tranh dựa trên kết quả đánh giá thực tập sinh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI - CÔNG TY TNHH DU LỊCH VẺ ĐẸP Á CHÂU
