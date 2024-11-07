Tuyển Điều hành tour Threeland Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Threeland Travel
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 15 Bis Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Học hỏi cách điều hành/Hướng dẫn/sale tour trong lĩnh vực du lịch.
Cách chăm sóc khách hàng.
(Có người dạy việc)
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
04 tiếng/1 ngày. Các buổi chiều hoặc các buổi sáng từ thứ 2-thứ 6
5 ngày/1 tuần.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chuẩn bị tốt nghiệp hoặc tốt nghiệp cao đẳng/đại học chuyên ngành du lịch hoặc học ngôn ngữ Tây Ban Nha/Ý/Đức..
Tiếng Anh (Nghe, nói tốt là một lợi thế).
Yêu thích các công việc giao tiếp, năng động, nhiều thử thách
Cẩn thận, chu đáo, ham học hỏi, thích giao tiếp, tự tin và sức khỏe tốt.
Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ... )
Tiếng Anh (Nghe, nói tốt là một lợi thế).
Yêu thích các công việc giao tiếp, năng động, nhiều thử thách
Cẩn thận, chu đáo, ham học hỏi, thích giao tiếp, tự tin và sức khỏe tốt.
Tận tình, trách nhiệm trong công việc.
Kỹ năng IT (Microsoft Word, Excel, ... )
Tại Threeland Travel Thì Được Hưởng Những Gì
Part time/thực tập có trả lương. Mức lương lên tới 5 triệu/tháng.
Sau thời gian thực tập/Part time, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty, sẽ được ký hợp đồng. với các bộ phận sale/điều hành trong Threeland Travel.
Sau thời gian thực tập/Part time, có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty, sẽ được ký hợp đồng. với các bộ phận sale/điều hành trong Threeland Travel.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Threeland Travel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI