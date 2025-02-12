Tuyển Điều hành tour Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Tiến hành xin báo giá/đặt/ thay đổi/ hủy các dịch vụ theo yêu cầu của sales trong và ngoài nước.

• Đàm phán về giá, điều kiện , chất lượng của các nhà cung cấp để có được giá cạnh tranh nhất.

• Kiểm tra lại các dịch vụ trước, trong và sau khi đoàn kết thúc.

• Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong khi đoàn diễn ra, tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng, sales, nhà cung cấp.

• Phối hợp với bộ phận Kế toán về các quy trình dự toán, đặt cọc, thanh toán dịch vụ cho các nhà cung cấp, quyết toán đoàn sau khi đoàn kết thúc.

• Báo cáo các công việc cho trưởng bộ phận theo đúng thời gian quy định.

• Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý.