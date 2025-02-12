Tuyển Điều hành tour Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 47 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Điều hành tour

• Tiến hành xin báo giá/đặt/ thay đổi/ hủy các dịch vụ theo yêu cầu của sales trong và ngoài nước.
• Đàm phán về giá, điều kiện , chất lượng của các nhà cung cấp để có được giá cạnh tranh nhất.
• Kiểm tra lại các dịch vụ trước, trong và sau khi đoàn kết thúc.
• Theo dõi và giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong khi đoàn diễn ra, tiếp nhận và xử lý các thông tin phản hồi từ khách hàng, sales, nhà cung cấp.
• Phối hợp với bộ phận Kế toán về các quy trình dự toán, đặt cọc, thanh toán dịch vụ cho các nhà cung cấp, quyết toán đoàn sau khi đoàn kết thúc.
• Báo cáo các công việc cho trưởng bộ phận theo đúng thời gian quy định.
• Thực hiện các công việc khác dưới sự phân công của Quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp các chuyên ngành Du lịch, Kinh tế
• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm hoặc kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
• Có kiến thức và kinh nghiệm về tuyến điểm du lịch
• Có kỹ năng xử lý tình huống tốt, nhạy bén và linh động trong cách tư vấn
• Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng đàm phán và thuyết phục cao

Quyền Lợi

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi

Chi Nhánh Han - Công Ty CP Công Nghệ Du Lịch Gotadi

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 47 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

