Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và tổ chức các tour đã có
Đặt dịch vụ & xử lý nhanh các tình huống trong tour
Phối hợp nhịp nhàng với nhà cung cấp dịch vụ
Giao tiếp thân thiện với khách hàng và hướng dẫn viên
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích ngành du lịch và mong muốn gắn bó lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh 15,000,000 - 20,000,000 (bao gồm lương cứng + thưởng theo hiệu suất)
Bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
