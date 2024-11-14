Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và tổ chức các tour đã có
Đặt dịch vụ & xử lý nhanh các tình huống trong tour
Phối hợp nhịp nhàng với nhà cung cấp dịch vụ
Giao tiếp thân thiện với khách hàng và hướng dẫn viên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ngành du lịch và mong muốn gắn bó lâu dài
Yêu thích ngành du lịch
Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Pháp
Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc chủ động.
Trung thực, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh 15,000,000 - 20,000,000 (bao gồm lương cứng + thưởng theo hiệu suất)
Bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.
Bảo hiểm đầy đủ:
Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm
Được cung cấp máy tính, điện thoại làm việc
Nghỉ phép 12 ngày/năm
Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và tất cả các ngày lễ!
Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật
Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp: Nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.
Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp
Cơ hội thăng tiến: Xây dựng sự nghiệp bền vững tại Hanoi Voyages.
Cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: T2 Số 445 phố Đội Cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hàn Nội, Việt Nam

