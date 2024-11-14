Tuyển Điều hành tour CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và tổ chức các tour đã có

Đặt dịch vụ & xử lý nhanh các tình huống trong tour

Phối hợp nhịp nhàng với nhà cung cấp dịch vụ

Giao tiếp thân thiện với khách hàng và hướng dẫn viên

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích ngành du lịch và mong muốn gắn bó lâu dài

Giao tiếp tốt bằng tiếng Việt và tiếng Pháp

Trung thực, nhanh nhẹn và có tinh thần làm việc chủ động.

Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh 15,000,000 - 20,000,000 (bao gồm lương cứng + thưởng theo hiệu suất)

Bảo hiểm đầy đủ: Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Đánh giá tăng lương định kỳ 2 lần/năm

Được cung cấp máy tính, điện thoại làm việc

Nghỉ phép 12 ngày/năm

Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật và tất cả các ngày lễ!

Tham gia các khoá đào tạo chuyên nghiệp: Nâng cao kỹ năng và phát triển bản thân.

Cơ hội thăng tiến: Xây dựng sự nghiệp bền vững tại Hanoi Voyages.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH HÀ NỘI

