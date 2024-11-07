Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tuyển Điều hành tour PAN AMERICAN TRAVEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

PAN AMERICAN TRAVEL
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
PAN AMERICAN TRAVEL

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại PAN AMERICAN TRAVEL

Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 15 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

- Hỗ trợ lập kế hoạch và tổ chức tour outbound: Hỗ trợ các anh chị Chuyên viên Điều hành tour lựa chọn nhà ứng, lịch trình tham quan, thực hiện làm việc booking theo yêu cầu (thị trường Châu Mỹ, Châu Âu,...);
- Đảm bảo tất cả các yếu tố của tour như vé máy bay, khách sạn, phương tiện di chuyển, hướng dẫn viên, vé tham quan,... được đặt và xác nhận chính xác;
- Đồng hành cùng với Chuyên viên Điều hành tour điều hành các đoàn tour thành công.
- Quản lý hồ sơ khách hàng: Tiếp nhận và xử lý thông tin đăng ký tour của khách hàng từ Phòng Kinh doanh, quản lý và lưu trữ hồ sơ khách hàng, đảm bảo thông tin chính xác và bảo mật; cập nhật tình trạng khách và gửi các thông báo cần thiết liên quan đến lịch trình và các thay đổi,...;
- Phối hợp với các đối tác và nhà cung cấp dịch vụ (hàng không, khách sạn, vận chuyển,...) để đảm bảo các dịch vụ được cung cấp đúng theo yêu cầu và tiêu chuẩn;
- Hỗ trợ khách hàng và đối tác giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức và thực hiện tour; phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các tình huống khẩn cấp hoặc yêu cầu đặc biệt của khách hàng;
- Báo cáo và đánh giá kết quả: Hỗ trợ Chuyên viên Điều hành tour lập báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động và hiệu quả của các chương trình tour;
- Các công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Du lịch, Logistics hoặc các ngành liên quan;
- Có ít nhất 6 – 12 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực du lịch, vị trí điều hành tour hoặc các vị trí tương tự;
Kỹ năng
- Tiếng Anh đọc hiểu và kỹ năng Viết tốt, giao tiếp chuyên nghiệp bằng email;
- Hiểu biết về các điểm đến du lịch quốc tế, quy trình tổ chức tour và các dịch vụ liên quan (đã từng có kinh nghiệm trong thị trường Châu Âu, Châu Mỹ là một lợi thế);
- Kỹ năng giao tiếp, thương lượng và giải quyết vấn đề;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;
Tính cách
- Yêu thích ngành du lịch, muốn được phát triển và gắn bó với nghề;
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trách nhiệm, trung thực;
- Năng động; xử lý tình huống linh hoạt;
- Chịu được áp lực công việc cao, có khả năng làm việc trong môi trường thay đổi nhanh chóng;

Tại PAN AMERICAN TRAVEL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8,000,000 VNĐ – 11,000,000 VNĐ/tháng
-
- Được học hỏi, đào tạo và làm việc với các anh chị là Chuyên viên Điều hành giàu kinh nghiệm, môi trường làm việc chuyên nghiệp có độ khó cao nhất trong thị trường du lịch Outbound.
- Hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định Công ty và Nhà nước (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép, Lễ tết...);

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PAN AMERICAN TRAVEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

PAN AMERICAN TRAVEL

PAN AMERICAN TRAVEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 15 VẠN PHÚC, BA ĐÌNH, HÀ NỘI /./ 233 ĐỒNG KHỞI, QUẬN 1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

