Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Điều hành tour

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điều hành tour Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà 121Bis, Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Xây dựng và thiết kế chương trình tour đi nước ngoài/ nội địa.
Tư vấn và làm visa cho khách đi nước ngoài, khách nước ngoài vào Việt Nam.
Quản lý, giám sát hoạt động và điều hành các tour sử dụng tiếng Trung/ Anh, quản lý hướng dẫn viên.
Đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ tour trong nước và nước ngoài.
Chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ, thời hạn và lộ trình tour, kết quả của tour, tính cạnh tranh của các sản phẩm.
Đặt vé máy bay, land tour tại nước ngoài, phân công HDV.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kinh doanh, marketing, du lịch – lữ hành hoặc ngoại ngữ.
Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh.
Hiểu biết về du lịch, các tuyến điểm, các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước.
Thành thạo vi tính văn phòng, sử dụng tốt phần mềm.
Có khả năng làm việc độc lập, có tinh thần hợp tác chặt chẽ với các bộ phận với tinh thần làm việc tập thể cao.
Khả năng nắm bắt công việc tốt. Nhanh nhẹn, linh hoạt, xử lý tình huống tốt.
Chăm chỉ, cẩn thận, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng chịu áp lực công việc.
Có kinh nghiệm trong ngành du lịch từ 2 năm trở lên.
Ứng viên quan tâm đến những vị trí trên vui lòng gửi hồ sơ gồm: CV, ảnh chụp sơ yếu lý lịch và ảnh chụp bằng cấp chứng chỉ.
Ứng viên quan tâm đến những vị trí trên vui lòng gửi hồ sơ gồm:
CV, ảnh chụp sơ yếu lý lịch và ảnh chụp bằng cấp chứng chỉ.

Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động hiện đại.
Được tham gia các khoá đào tạo trong nước hoặc nước ngoài.
Cơ hội phát triển và thăng tiến trong công việc.
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo qui định của nhà nước, khen thưởng theo kết quả kinh doanh.
Có cơ hội đi du lịch nước ngoài.
Lương thỏa thuận từ 13 - 15 triệu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô số 8, tầng 5, Tháp B, Tòa nhà D2 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

