Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Mức lương 12 - 13 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Giới tính Không yêu cầu
Số lượng tuyển 1 người
Kinh nghiệm Dưới 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 448 - 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 13 Triệu

Xây dựng và tối ưu thông tin trên các kênh truyền thông Online (Website, Google, Facebook, Youtube, Zalo, Email, TMĐT...);

Quản lý, cập nhật, đề xuất triển các kênh theo xu hướng thị trường, công nghệ mới, triển khai công nghệ mới vào xây dựng chiến dịch truyền thông;

Triển khai các chiến dịch quảng cáo theo kế hoạch công ty đề ra;

Phối hợp các bộ phận để xây dựng ngân sách quảng cáo tối ưu, đảm bảo kết quả;

Phân tích, đánh giá, lập báo cáo triển khai chi tiết;

Phối hợp thực hiện các công việc chung của Công ty được BLĐ giao.

Với Mức Lương 12 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học, ưu tiên sử dụng thành thạo các ứng dụng Digital Marketing

Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo

Sử dụng thành thạo các công cụ, phần mềm liên quan

Có kinh nghiệm quản lý nhóm, tương tác làm việc nhóm tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và tập trung vào mục tiêuSử dụng thành thạo các phầm mềm: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Năng động, chịu khó và nhiệt huyết

Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cb + Phụ cấp ăn ca (theo quy định của Công ty) + Tiền gửi xe (theo quy định của Công ty) + KPI + thưởng

BHXH, BHYT

Phép năm, Teambuilding, outing, du lịch hàng năm.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

