Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 60B Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Marketing app/games cho thị trường Global (đặc biệt Mỹ, Âu)
Tham gia xây dựng, phát triển các app/games có triệu người dùng active
Phân tích dữ liệu người dùng để liên tục cải tiến và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng
Xây dựng và quản lý các hoạt động marketing: Theo dõi và dõi các chỉ số như: CAC, ROI, ROAS, LTV, CTR,CVR,CPI...
Chịu trách nhiệm và lập ngân sách P&L.
Tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi của các yếu tố trên cửa hàng ứng dụng Google Play/App Store.
Thực hiện và báo cáo trực tiếp với ban điều hành về kết quả hoạt động marketing và thực hiện công tác với các team/dự án trong công ty.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 1,5 - 2 năm kinh nghiệm
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Business, Marketing, PR...
Yêu cầu có kinh nghiệm về Marketing ngành mobile app
Đã từng làm thị trường US-UK và chạy với ngân sách cao là một lợi thế
Tiếng Anh đọc, viết tốt (IELTS 5.5 trở lên)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập tương xứng với năng lực
Fresher - Junior: 10.000.000đ - 20.000.000đ + Thưởng dự án
Middle - Senior: UPTO 1500USD
Thu nhập 13-15 tháng lương/năm, quà tặng (tiền thưởng) vào các ngày Lễ Tết (Tết dương lịch, Quốc khánh, 30/04-01/05, Trung thu, Tết thiếu nhi...)
Làm việc remote 1 ngày/tháng.
Review đánh giá nâng lương 1 năm 2 lần
Được tham gia vòng quy trình phát triển ứng dụng tại thị trường UK, US, có triệu user, tốc độ tăng trưởng >50%/tháng. Đặc biệt lot top app/games tại US/UK, xử lý hàng trăm nghìn request/ngày
Thưởng các mức theo các milestone dự án, năng suất tiến độ công việc hoặc sáng kiến cải tiến mới.
Được khuyến khích tham gia phân tích requirements, thiết kế hệ thống. Đặc biệt được đầu tư, hỗ trợ nguồn lực để phát triển riêng ý tưởng của mình (nội bộ tổ chức innovation day hàng tháng, top ý tưởng sẽ được đầu tư)
Gửi xe miễn phí, tea-break hàng ngày
Đồng nghiệp trẻ trung, năng động, luôn hỗ trợ và giúp đỡ nhau
Môi trường làm việc văn minh, công bằng, tinh thần Startup năng động, thoải mái đưa ra các ý tưởng cải tiến.
Các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và các chế độ khác theo quy định của Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa 60B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

