Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 183 Triệu

Mức lương Từ 183 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Trương Công Định, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 183 Triệu

Khởi tạo và quản lý mạng xã hội: tạo mới và quản lý tài khoản mạng xã hội của công ty, bao gồm đăng nội dung, trả lời bình luận, và tương tác với người theo dõi.

Phát triển nội dung: Tìm kiếm các nội dung phù hợp với định hướng kênh để tạo ra các nội dung phù hợp với định hướng marketing

Phối hợp cùng ads social: Kết hợp với bộ phận ads để lên các nội dung quảng cáo phù hợp, hiệu quả

Phân tích & Báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung và chiến dịch trên mạng xã hội, cung cấp các báo cáo và nhận định để cải thiện các nỗ lực trong tương lai.

Brand Voice: Đảm bảo tất cả nội dung phù hợp với giọng điệu, tông giọng và nhận diện hình ảnh của thương hiệu.

Với Mức Lương Từ 183 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Social Media, Content Creator hoặc vai trò tương tự.

Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức và yêu thích về lĩnh vực công nghệ số, công nghệ blockchain

Biết và sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa (ví dụ: Adobe Creative Suite, Canva) và phần mềm chỉnh sửa video là một lợi thế.

Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng một lúc.

Linh hoạt để thích ứng với các ưu tiên thay đổi và những thách thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-13 triệu + KPI + phụ cấp

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương, nghỉ 12 ngày phép năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật (nguyên lương).

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin