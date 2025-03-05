Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 183 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Mức lương
Từ 183 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 39 Trương Công Định, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 183 Triệu

Khởi tạo và quản lý mạng xã hội: tạo mới và quản lý tài khoản mạng xã hội của công ty, bao gồm đăng nội dung, trả lời bình luận, và tương tác với người theo dõi.
Phát triển nội dung: Tìm kiếm các nội dung phù hợp với định hướng kênh để tạo ra các nội dung phù hợp với định hướng marketing
Phối hợp cùng ads social: Kết hợp với bộ phận ads để lên các nội dung quảng cáo phù hợp, hiệu quả
Phân tích & Báo cáo: Theo dõi và phân tích hiệu suất của nội dung và chiến dịch trên mạng xã hội, cung cấp các báo cáo và nhận định để cải thiện các nỗ lực trong tương lai.
Brand Voice: Đảm bảo tất cả nội dung phù hợp với giọng điệu, tông giọng và nhận diện hình ảnh của thương hiệu.

Với Mức Lương Từ 183 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm Social Media, Content Creator hoặc vai trò tương tự.
Có khả năng sử dụng các công cụ hỗ trợ cho việc sáng tạo, trình bày nội dung một cách hiệu quả.
Ưu tiên ứng viên có kiến thức và yêu thích về lĩnh vực công nghệ số, công nghệ blockchain
Biết và sử dụng các công cụ thiết kế đồ họa (ví dụ: Adobe Creative Suite, Canva) và phần mềm chỉnh sửa video là một lợi thế.
Khả năng làm việc độc lập và quản lý nhiều dự án cùng một lúc.
Linh hoạt để thích ứng với các ưu tiên thay đổi và những thách thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-13 triệu + KPI + phụ cấp
Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương, nghỉ 12 ngày phép năm, 1 ngày nghỉ sinh nhật (nguyên lương).
Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm
Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty
Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.
Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39 trương công định phường 14 tân bình tp hcm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

