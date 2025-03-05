Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, quản lý, triển khai, đánh giá, tối ưu các hoạt động chiến dịch quảng cáo Facebook và các nền tảng khác.

Chạy setup chiến dịch quảng cáo theo ngân sách công ty quy định cho từng hạn mục.

Chịu trách nhiệm chính cho các chiến dịch quảng cáo, tối ưu hóa data khách hàng sỉ, lẻ trên Facebook.

Tùy chỉnh cơ chế, chiến lược quảng cáo theo đặc điểm từng chiến dịch cụ thể.

Cùng họp với team, Ban Lãnh Đạo đóng góp ý sáng tạo về nội dung video, nghiên cứu và phân tích nội dung của đối thủ cạnh tranh.

Lập báo cáo hoạt động quảng cáo theo tuần, tháng, quý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Am hiểu về lĩnh vực Digital Marketing, nắm rõ thông tin thị trường, cập nhật liên tục các chính sách của nền tảng, quy định pháp luật về Ads.

Ưu tiên bạn đã từng làm ngành hàng chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, spa, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm.

TRUNG THỰC, có tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực.

Kỹ năng tin học tốt, thông thạo các công cụ - phần mềm bổ trợ công việc.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 7 - 12 triệu + Thưởng KPI doanh thu + Thưởng nóng theo tháng(có thể thoả thuận theo kinh nghiệm & năng lực).

Thu nhập trung bình từ 15 - 40 triệu / tháng và thưởng cao, tăng dần không giới hạn.

Sản phẩm chuyển sản xuất thương hiệu khách hàng, dễ lên nội dung quảng cáo, độc quyền, tính cạnh tranh cao. Đã có doanh số cao ổn định; Team ADS được thưởng rất cao.

Được tham gia đầy đủ chế độ đóng BHYT, nghỉ lễ tết, party, du lịch, team building, tiệc cuối năm theo cơ chế của Công ty.

Thưởng lương tháng 13, các dịp lễ, Tết.

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, sáng tạo. Cơ chế thăng tiến rõ ràng, không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY SẢN XUẤT DƯỢC MỸ PHẨM BIO-A GROUP

