Tuyển Digital Marketing M Hotel Saigon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - HCMC

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Quản lý các trang fanpage facebook, Instagram,… của khu nghỉ dưỡng (M Village Phu Quoc, M Hotel Phu Quoc, Terra Phu Quoc).

Lên kế hoạch marketing các sự kiện trong năm.

Thiết kế, in ấn các menu, poster, flyer,…

Quay chụp các hình ảnh khu nghỉ.

Một số công việc khác theo phân công từ Marketing Director.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết tốt (tiếng Việt và Anh).

Sử dụng tốt các công cụ thiết kế và chụp ảnh.

Kinh nghiệm từ 1 năm.

Tại M Hotel Saigon Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ staff house tại PQ.

- Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng 13.

- Đầy đủ các chế độ BHXH sau 2 tháng thử việc.

- Giảm 20% tiền phòng, 30% nhà hàng và các dịch vụ khác tại chuỗi M Hotels and Resorts ở PQ, SG, Đà Nẵng. Làm đủ 2 năm trở lên được miễn phí tiền phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại M Hotel Saigon

