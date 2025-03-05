Tuyển Digital Marketing HEM-APPAREL CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Phát triển và triển khai chiến lược nội dung:

Lên kế hoạch và triển khai nội dung trên các kênh Facebook, Instagram, TikTok, Email Marketing, Website.

Xây dựng chiến lược nội dung dài hạn, đảm bảo nhất quán với định vị thương hiệu.

Phối hợp với team Thiết kế và Media để sản xuất hình ảnh, video, bài viết theo đúng phong cách HẺM.

Quản lý và phát triển kênh truyền thông:

Quản lý fanpage, Instagram, TikTok, Email Marketing, đảm bảo nội dung thu hút, nhất quán.

Phát triển chiến lược tăng trưởng organic & viral, mở rộng reach và engagement. Đảm bảo tệp follow đúng với tệp quan tâm và khách hàng tiềm năng của HẺM.

Theo dõi, đánh giá hiệu suất từng kênh, tối ưu chiến lược dựa trên insight khách hàng.

Sáng tạo nội dung, kể chuyện thương hiệu:

Xây dựng các series nội dung truyền cảm hứng cho khách hàng về phong cách sống, thời trang nam.

Viết nội dung cho Email Marketing, Website, kịch bản TikTok, Lookbook, Product Storytelling.

Kết hợp Influencer/KOC để tạo nội dung phù hợp với hình ảnh thương hiệu.

Chạy chiến dịch nội dung theo từng giai đoạn:

Triển khai nội dung cho các BST (bộ sưu tập), chương trình sale, sự kiện.

Kết hợp với Performance Marketing để tạo nội dung tối ưu cho quảng cáo Facebook, TikTok.

Thực hiện A/B Testing nội dung, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

Ít nhất 3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Content Marketing, Social Media hoặc Branding.

Có kinh nghiệm thực chiến - xây kênh để ra đơn hàng, đặc biệt kinh nghiệm xây kênh TikTok. Vui lòng đính kèm kết quả xây kênh.

Có hiểu biết bao quát về content marketing và nắm bắt được tầm nhìn thương hiệu

Có gu thẩm mỹ tốt, hiểu về phong cách tối giản, thời trang nam và branding.

Am hiểu Social Media Trend, đặc biệt là Facebook, Instagram, TikTok.

Có khả năng viết tốt, sáng tạo, kể chuyện thương hiệu mượt mà và truyền cảm hứng.

Hiểu về SEO, Email Marketing là một lợi thế.

Tinh thần trách nhiệm cao, làm việc độc lập và chủ động trong công việc.

Có khả năng phân tích số liệu, tối ưu nội dung dựa trên hiệu suất.

Biết sử dụng AI

Từng book KOC là một lợi thế

Có kinh nghiệm livestream hoặc quản lý livestream là một lợi thế

Tại HEM-APPAREL CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

Thu nhập cạnh tranh, có thưởng linh động theo hiệu suất

Môi trường làm việc sáng tạo, đề cao ý tưởng cá nhân.

Cơ hội phát triển chuyên môn, tham gia vào chiến lược branding của một thương hiệu thời trang nam có định vị riêng.

Đồng hành cùng đội ngũ trẻ trung, năng động, đam mê thời trang.

Hưởng các chính sách ưu đãi mua hàng dành cho nhân viên nội b

