Tuyển Digital Marketing ADSMART ADVERTISING SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 235/50/7/27 đặng thuỳ trâm, phường 13,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Phát triển và thực hiện chiến lược nội dung marketing toàn diện, phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và xu hướng thị trường để tạo ra nội dung chất lượng cao, thu hút khách hàng.

Viết bài blog, bài đăng trên mạng xã hội, bài viết website, email marketing và các loại nội dung khác.

Quản lý và tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng khác nhau (website, blog, mạng xã hội).

Sử dụng các công cụ SEO để tối ưu hóa nội dung và tăng thứ hạng tìm kiếm.

Phân tích hiệu quả của chiến dịch marketing nội dung và báo cáo kết quả.

Tương tác với khách hàng trên các kênh mạng xã hội và giải đáp thắc mắc.

Đề xuất và triển khai các ý tưởng sáng tạo để thu hút khách hàng.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, sáng tạo và truyền cảm hứng.

Hiểu biết về SEO và các công cụ marketing online.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Khả năng quản lý thời gian và ưu tiên công việc hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng làm việc dưới áp lực.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Có kiến thức về các nền tảng mạng xã hội phổ biến (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube...).

Am hiểu về các công cụ phân tích dữ liệu marketing (Google Analytics,...) là một lợi thế.

Tại ADSMART ADVERTISING SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện và chuyên nghiệp.

Cơ hội được đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building và các chương trình phúc lợi của công ty.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ADSMART ADVERTISING SERVICE AND TRADING COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin