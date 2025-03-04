Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 174 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm, có khả năng giao tiếp tốt, yêu thích thời trang.

• Xây dựng chiến lược bán hàng cho các chương trình truyền thông, khuyến mãi theo định hướng công ty

• Triển khai, quản lý ngân sách, tối ưu chiến dịch quảng cáo cho các kênh online: Google Adwords, Facebook ads, Tik Tok Ads

• Phối hợp xây dựng nội dung: content, video, hình ảnh phù hợp với từng chiến dịch bán hàng

• Quản lý và chịu trách nhiệm cho các nền tảng kỹ thuật số mà công ty hiện có như: Website, các sàn TMĐT,…

• Phối hợp thiết kế thực hiện các ấn phẩm, banner, hình ảnh, video được tối ưu và hiệu quả nhất.

• Làm việc với các phòng ban, các đối tác Marketing để đảm bảo chiến dịch triển khai hiệu quả

• Nắm được các quy định kỹ thuật từng kênh để tối ưu hóa nội dung, chất lượng và hình ảnh quảng cáo

• Đề xuất các chương trình, chiến dịch giúp quảng bá sản phẩm/ dịch vụ, thương hiệu cho công ty

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tinh thần trách nhiệm, tự giác và ham học hỏi

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Độ tuổi từ 20 – 30 tuổi

Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

• Tham gia BHXH theo luật quy định

• Chế độ nghỉ phép năm

• Thưởng cuối năm và các ngày Lễ Tết trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Anh Khoa

