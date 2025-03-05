Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch chi tiết, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch Digital Marketing bao gồm:
- Cài đặt và tối ưu các quảng cáo trên sàn thương mại điện tử (Shopee, tiki, lazada,..) và các kênh Facebook, Google, Youtube,...
- Tham gia xây dựng ý tưởng và nội dung online (Landing Page / Fanpage / Video ...)
- Phối hợp với bộ phận thiết kế để thực hiện các mẫu quảng cáo online (banner, landing page, post facebook ...)
- Kiểm soát, quản lý và tối ưu hiệu quả các công cụ digital cho các chiến dịch.
- Quản lý và sử dụng ngân sách Digital marketing đúng và hiệu quả trong phạm vi ngân sách được duyệt.
- Thường xuyên cập nhật các xu hướng marketing online mới, chia sẻ trong team và áp dụng tối ưu. Cập nhật các hoạt động digital của đối thủ cạnh tranh báo cáo quản lý nhãn
- Hỗ trợ các hoạt động marketing, các dự án quảng bá và sự kiện (online và offline)
- Các công việc khác theo phân công của Ban giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Đại học Dược,....
- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc liên quan đến Marketing trên 1 năm hoặc thực sự yêu thích công việc Marketing
-Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế trong lĩnh vực dược

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN Thì Được Hưởng Những Gì

Ứng viên có kinh nghiệm được đàm phán lương theo năng lực
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hòa đồng, nhiều cơ hội thăng tiến.
- Lương 8 - 12 Triệu + Thưởng tháng, thưởng quý, thưởng theo dự án;
- Thu nhập: trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
– thu nhập mở theo năng lực và khả năng phát triển
- Người lao động được đóng 100% BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động;
- Du lịch, team building ...và các hoạt động giải trí khác của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NOVOPHARM MN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 490A Điện Biên Phủ, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

