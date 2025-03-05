Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Trương Công Định,p14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xác định, phân tích và đào insight của nhóm đối tượng mục tiêu cũng như nhóm đối tượng tiềm năng.

Thiết lập và quản lý các kênh Digital Marketing của công ty, bao gồm website, fanpage, mạng xã hội,...

Lên ý tưởng và thực hiện các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital Marketing.

Lên kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động quảng cáo Online: Facebook, Tiktok, Google,...

Giám sát hiệu quả SEO trên Website chính công ty. Quản lý các thứ hạng từ khoá, các hoạt động Ads như chạy SEO, Google Adwords/Ads, Facebook Ads,...

Lập báo cáo tổng kết chiến dịch, phân tích, đo lường số liệu, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch để đưa ra các đề xuất cải tiến và tối ưu hóa hiệu quả.

Phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận, phòng ban liên quan để xây dựng chiến lược, kế hoạch digital marketing dựa trên những mục tiêu chung.

Quản lý, phân bổ ngân sách marketing và đảm bảo chi tiêu hiệu quả.

Theo dõi, báo cáo và đánh giá tình hình thị trường và xu hướng người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương tối thiểu 1 năm.

Có kiến thức về: Thiết kế Website, tối ưu SEO, quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads,..)

Am hiểu các kênh Digital đặc biệt là các kênh Social networks.

Có tính tự giác, tự học hỏi, cầu thị, lắng nghe.

Phong cách làm việc chuyên nghiệp năng động, team work tốt.

Khả năng thuyết trình, giao tiếp tốt.

Khả năng linh hoạt và làm việc dưới áp lực.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 10-15 triệu + phụ cấp

Ký Hợp đồng lao động, đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương, nghỉ 12 ngày phép năm.

Xét thưởng và xét tăng lương hàng năm.

Các ngày nghỉ lễ tết theo quy định của nhà nước và có thưởng theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, sáng tạo, công bằng, kỷ luật.

Văn phòng với không gian xanh, thoáng mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ WEB3HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin