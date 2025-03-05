Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FIGHT100 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 679A 679B Âu Cơ, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh

Lên ý tưởng và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các nền tảng social Facebook, tiktok, instagram….

Phối hợp với thiết kế, quay dựng, CTV để sản xuất nội dung truyền thông Online & Offline

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing Online & Offline

Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực marketing

Sáng tạo và có mindset về marketing

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, phân tích và phản biện tốt, giỏi về chuyên môn, nhạy bén, linh động

Quan sát, phân tích thị trường nhanh nhạy và tư vấn cho cấp trên về xu hướng nội dung phù hợp với các chiến dịch truyền thông

Ưu tiên các nhân sự làm trong lĩnh vực thể thao, Fitness, Gym….

Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 12-15 triệu, chưa bao gồm thưởng KPI

Được tập luyện Fitness Miễn Phí

Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và của công ty: nghỉ phép 12 ngày trên năm, BHXH,... Lương tháng thứ 13, du lịch….

Môi trường làm việc hiện đại và thoải mái

Đội ngũ nhân sự trẻ và năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin