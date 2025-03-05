Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FIGHT100 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 679A 679B Âu Cơ, Phường Tân Thành,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh
Lên ý tưởng và biên tập nội dung truyền thông, quảng cáo trên các nền tảng social Facebook, tiktok, instagram….
Phối hợp với thiết kế, quay dựng, CTV để sản xuất nội dung truyền thông Online & Offline
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing Online & Offline
Các công việc khác của phòng MKT theo sự phân công
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực marketing
Sáng tạo và có mindset về marketing
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, phân tích và phản biện tốt, giỏi về chuyên môn, nhạy bén, linh động
Quan sát, phân tích thị trường nhanh nhạy và tư vấn cho cấp trên về xu hướng nội dung phù hợp với các chiến dịch truyền thông
Ưu tiên các nhân sự làm trong lĩnh vực thể thao, Fitness, Gym….
Sáng tạo và có mindset về marketing
Kỹ năng giao tiếp, trình bày, phân tích và phản biện tốt, giỏi về chuyên môn, nhạy bén, linh động
Quan sát, phân tích thị trường nhanh nhạy và tư vấn cho cấp trên về xu hướng nội dung phù hợp với các chiến dịch truyền thông
Ưu tiên các nhân sự làm trong lĩnh vực thể thao, Fitness, Gym….
Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12-15 triệu, chưa bao gồm thưởng KPI
Được tập luyện Fitness Miễn Phí
Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và của công ty: nghỉ phép 12 ngày trên năm, BHXH,... Lương tháng thứ 13, du lịch….
Môi trường làm việc hiện đại và thoải mái
Đội ngũ nhân sự trẻ và năng động
Được tập luyện Fitness Miễn Phí
Đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật và của công ty: nghỉ phép 12 ngày trên năm, BHXH,... Lương tháng thứ 13, du lịch….
Môi trường làm việc hiện đại và thoải mái
Đội ngũ nhân sự trẻ và năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIGHT100
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI