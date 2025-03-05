Tuyển Digital Marketing Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và tạo ra nội dung hấp dẫn cho các nền tảng tiếp thị khác nhau, bao gồm nội dung trang web, bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, email…

Phụ trách chất lương, ý tưởng hình ảnh trên các nội dung, bài đăng.

Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm Facebook, Google Ads và các nền tảng khác.

Phụ trách, tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo về giáo dục, các cuộc thi…

Phối hợp với nhóm để lên ý tưởng nội dung và đảm bảo phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding, Digital Marketing, SEO và Content Creator.

Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng anh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục.

Ứng viên có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva… là một lợi thế

Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng

Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam

Bảo hiểm xã hội đầy đủ

Review lương hằng năm

Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc

Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...

Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

