Tuyển Digital Marketing Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Midtown, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phát triển và tạo ra nội dung hấp dẫn cho các nền tảng tiếp thị khác nhau, bao gồm nội dung trang web, bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, email…
Phụ trách chất lương, ý tưởng hình ảnh trên các nội dung, bài đăng.
Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch Digital Marketing trên nhiều kênh khác nhau, bao gồm Facebook, Google Ads và các nền tảng khác.
Phụ trách, tham gia tổ chức các sự kiện, hội thảo về giáo dục, các cuộc thi…
Phối hợp với nhóm để lên ý tưởng nội dung và đảm bảo phù hợp với chiến lược tiếp thị tổng thể.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan hoặc có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding, Digital Marketing, SEO và Content Creator.
Có thể giao tiếp tốt bằng tiếng anh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành giáo dục.
Ứng viên có kinh nghiệm thiết kế đồ họa, biết sử dụng các phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva… là một lợi thế

Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13, thưởng doanh thu, hoa hồng
Có 18 ngày phép năm dành cho nữ và 12 ngày phép dành cho nam
Bảo hiểm xã hội đầy đủ
Review lương hằng năm
Cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Trung Thu, ...
Hoạt động thường niên đa dạng: Team building, Company trip, Division picnics, Giáng sinh, Year end Party, 8/3, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 18A Lê Thị Chợ, phường Phú Thuận, quận 7, Tp HCM

