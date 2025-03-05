Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 71 Nguyễn Khắc Nhu, Cô Giang, Quận 1,Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung cho các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, Website theo định hướng thương hiệu.

Viết bài PR, quảng cáo, bài chuẩn SEO, nội dung email marketing.

Phối hợp với team Media để sản xuất video, hình ảnh phục vụ truyền thông.

Đề xuất và triển khai các chiến dịch nội dung sáng tạo, tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

Theo dõi, phân tích hiệu quả nội dung, đề xuất cải tiến để tối ưu chiến lược.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, ưu tiên ngành hàng trang sức, phong thủy hoặc thời trang.

Có khả năng viết sáng tạo, đa dạng phong cách, dễ dàng nắm bắt xu hướng.

Hiểu biết về SEO, kỹ năng viết bài chuẩn SEO là một lợi thế.

Biết chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản là một điểm cộng.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: hương lượng theo năng lực + Thưởng KPIs.

Phép năm và chính sách làm việc linh hoạt: 14 ngày phép/năm

Môi trường làm việc: Trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và thử nghiệm các ý tưởng mới.

Hỗ trợ nền tảng: Được làm việc trực tiếp với các đội ngũ hỗ trợ từ nền tảng quảng cáo như Facebook, Google, TikTok, Shopee.

Hoạt động nội bộ: Teambuilding hàng năm, quà Tết, Trung Thu, 8/3, 20/10 và các sự kiện đặc biệt khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN MỘC HƯƠNG

