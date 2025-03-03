Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH MINHY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại HỘ KINH DOANH MINHY
Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 179
- 181 Nguyễn Trãi P2 Quận 5, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu
Viết content đa nền tảng Social Media
Hiểu và viết content quảng cáo cho sản phẩm thời trang
Lên kế hoạch content theo tháng, chiến dịch, chương trình,…
Viết kịch bản TikTok,…
Phối hợp Designer, Photo, và Videographer
Nhận các hạng mục công việc của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Linh hoạt, chủ động, và nhanh nhạy
Có laptop cá nhân
Có gu thẩm mỹ về thời trang
Thân thiện và hoạt bát
Tại HỘ KINH DOANH MINHY Thì Được Hưởng Những Gì
Có bao cơm trưa
Hỗ trợ chi phí gửi xe
Lương thưởng tháng 13
Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái
Thường xuyên đi chơi và đi ăn cả công ty
Lương từ 8 - 20 triệu/tháng
Làm việc từ 11 - 18H (T2 - T7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MINHY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
