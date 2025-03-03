Tuyển Digital Marketing HỘ KINH DOANH MINHY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 179 - 181 Nguyễn Trãi P2 Quận 5, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Viết content đa nền tảng Social Media

Hiểu và viết content quảng cáo cho sản phẩm thời trang

Lên kế hoạch content theo tháng, chiến dịch, chương trình,…

Viết kịch bản TikTok,…

Phối hợp Designer, Photo, và Videographer

Nhận các hạng mục công việc của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Linh hoạt, chủ động, và nhanh nhạy

Có laptop cá nhân

Có gu thẩm mỹ về thời trang

Thân thiện và hoạt bát

Tại HỘ KINH DOANH MINHY Thì Được Hưởng Những Gì

Có bao cơm trưa

Hỗ trợ chi phí gửi xe

Lương thưởng tháng 13

Môi trường làm việc thân thiện, thoải mái

Thường xuyên đi chơi và đi ăn cả công ty

Lương từ 8 - 20 triệu/tháng

Làm việc từ 11 - 18H (T2 - T7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH MINHY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin