Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 226A La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Lên ý tưởng, lập kế hoạch cho các dự án brand dựa trên kế hoạch tổng thể và thực thi (viết kịch bản và sản xuất các ấn phẩm truyền thông: Video, hình ảnh, bài viết, viral Video … cho các action brand của công ty):
Các sự kiện tập trung thúc đẩy thương hiệu công ty.
Các buổi tọa đàm, hội thảo
Triển lãm
Sự kiện phối kết hợp với nhãn hàng.
- Xây dựng kịch bản lời thoại, big idea, key visual, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch marketing.Xây dựng và sáng tạo nội dung để phát triển hệ thống Social Media (Facebook, Instagram, Youtube, Website ...).
- Theo dõi, nghiên cứu và phân tích hoạt động của các đối thủ cạnh tranh trên các kênh Social.
- Thu thập, phân tích số liệu và insights của người dùng trên các mạng xã hội để có tối ưu hợp lý.
- Sản xuất bài viết hỗ trợ đại lý, đối tác, khách hàng của công ty.
- Tham gia cùng team triển khai các event (khi có yêu cầu hỗ trợ).

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu trên 02 năm kinh nghiệm mảng nhân viên Marketing.
- Có kiến thức Marketing căn bản
- Đã từng có kinh nghiệm làm nội dung trong ngành F&B là một lợi thế.
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing
- Kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức và quản lý thời gian tốt
- Tư duy phân tích tốt, sáng tạo, linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8.000.000 đ – 12.000.000 đồng/tháng
- Được đóng các chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động khi ký Hợp đồng lao động chính thức.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi, chế độ đãi ngộ, khen thưởng theo Quy chế của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, trẻ trung và chuyên nghiệp.
- Tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện chuyên môn (nếu cần)
- Huấn luyện kỹ năng mềm, tạo động lực, kỹ năng lãnh đạo, quản lý
- Cơ hội thăng tiến, nâng cao thu nhập cho người có năng lực, tâm huyết và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ONEFOOD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 226A La Thành, P.Ô Chợ Dừa, Q.Đống Đa, Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

