Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô A2 CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và quay các video ngắn, video bán hàng độc đáo, sáng tạo, thu hút trên nền tảng TikTok, kênh online tập trung vào các sản phẩm/dịch vụ của công ty hoặc khách hàng.

Chịu trách nhiệm sản xuất các video chất lượng cao, đảm bảo về hình ảnh, âm thanh, ánh sáng và nội dung.

Dựng phim, chỉnh sửa video, thêm hiệu ứng, âm thanh, chú thích để tạo ra những video hoàn chỉnh, chuyên nghiệp.

Phối hợp với bộ phận marketing để xây dựng chiến lược nội dung video TikTok, phù hợp với mục tiêu của công ty.

Nghiên cứu, phân tích xu hướng hot trend, đối thủ cạnh tranh để đưa ra những ý tưởng nội dung mới, đột phá.

Quản lý và phát triển kênh TikTok của công ty hoặc khách hàng.

Đo lường và đánh giá hiệu quả của video, từ đó cải thiện và tối ưu hóa nội dung.

Làm việc với đối tác hoặc cộng tác viên khi cần bổ sung thêm video hơn

Hỗ trợ các hoạt động livestream bán hàng trên TikTok (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sản xuất và quay video TikTok, đặc biệt là các video thương mại điện tử.

Có khả năng sáng tạo, tư duy hình ảnh tốt, nắm bắt nhanh chóng các xu hướng, trào lưu trên TikTok.

Sử dụng thành thạo các phần mềm dựng phim, chỉnh sửa video thông dụng (ví dụ: CapCut, canva...).

Có kiến thức về các kỹ thuật quay phim, ánh sáng, âm thanh.

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao.

Có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt huyết, đam mê với công việc.

Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng tương tác với khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, cạnh tranh, tùy thuộc vào năng lực và kinh nghiệm.

Cơ hội được đào tạo, nâng cao kỹ năng và kiến thức về sản xuất video TikTok, thương mại điện tử.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp.

Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty (BHXH, BHYT, nghỉ phép...).

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Thời gian làm việc: 8h00 đên 17h00 từ T2 đến T6, T7 làm đến 16h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sản Xuất Bảo Ngọc Miền Nam

