Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Letrading Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH Letrading Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Digital Marketing

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 282 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Phát triển và thực hiện các chiến lược marketing kCho mảng TMĐT, bao gồm SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.
Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức.
Quản lý và tối ưu hóa các kênh marketing kỹ thuật số, theo dõi hiệu quả của các chiến dịch và báo cáo kết quả.
Tạo nội dung hấp dẫn và phù hợp với từng kênh marketing, bao gồm hình ảnh, video và văn bản.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác, influencer và khách hàng.
Quản lý ngân sách marketing kỹ thuật số và đảm bảo hiệu quả chi tiêu.
Phân tích dữ liệu từ các kênh marketing để tối ưu hóa chiến lược và cải thiện hiệu quả.
Sử dụng các công cụ phân tích web như Google Analytics để theo dõi hiệu quả của các chiến dịch.
Cập nhật kiến thức và xu hướng mới nhất trong lĩnh vực marketing kỹ thuật số.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành TMĐT.
Hiểu biết sâu rộng về các kênh marketing kỹ thuật số như SEO, SEM, Social Media Marketing, Email Marketing và Content Marketing.
Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả.
Kỹ năng viết tốt và khả năng tạo nội dung hấp dẫn.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.
Thành thạo các công cụ marketing kỹ thuật số như Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, ...
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.
Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động trong ngành khách sạn.
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Công ty TNHH Letrading Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 27 phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

