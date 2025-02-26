Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Dmobin làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Dmobin
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Công ty TNHH Dmobin

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Dmobin

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Sun Square 21 Lê Đức Thọ, Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

● Xây dựng chiến lược, kế hoạch Marketing cho các sản phẩm Mobile App IAA/IAP trên chợ ứng dụng Google Play, AppStore, quảng bá sản phẩm ra thị trường toàn cầu.
● Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng Mintegral, Unity, ironSource, Applovin, Google Ads, TikTok ...
● Phân tích, đánh giá các chỉ số quảng cáo (CPM, CPI, IPM,...) để tối ưu hoá hiệu quả quảng cáo.
● Phân tích số liệu của đối thủ để bổ sung và hoàn thiện chiến lược marketing nhằm tối ưu hoá lợi nhuận
● Phân tích sản phẩm trên GG Play và AppStore để tối ưu hoá ASO
● Lên ý tưởng làm creatives cho đội Video Editor.
● Đảm bảo điều phối chiến dịch theo plan và KPIs.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong ngành game mobile.
Đã có kinh nghiệm về chạy quảng cáo trên Facebook/ Meta là một lợi thế
Có tư duy logic tốt và thích làm việc với dữ liệu
Có tư duy sáng tạo, chủ động trong công việc
Hiểu biết về game mobile, nắm bắt các trend thịnh hành.
Thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Anh (làm việc trực tiếp với các đối tác nước ngoài).

Tại Công ty TNHH Dmobin Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thoả thuận + thưởng % dự án từng quý theo hiệu suất công việc.
Package lương từ 13 tháng lương/năm. Thử việc 100% lương.
Review tăng lương không giới hạn theo năng lực và hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc: Từ 8h45-18h. Làm việc từ Thứ 2 - Thứ 6.
Phụ cấp ăn trưa và ăn nhẹ hàng tháng: 1.350.000 VNĐ
Nghỉ phép: 12 ngày/năm (đối với nam), 18 ngày/năm (đối với nữ).
Phúc lợi: Lễ, Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỉ, Ốm đau; Hỗ trợ ăn trưa, gửi xe, ăn nhẹ trà chiều.
Môi trường làm việc thoải mái, năng động, trẻ trung.
Được hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thiết bị máy móc cấu hình cao và không gian giải trí trong văn phòng như khu bida, PS5...
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước (nghỉ lễ, nghỉ phép, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế...).
Được tham gia vào thiết kế hệ thống, áp dụng design pattern, được training và cùng review chéo để nâng cao năng lực thiết kế chương trình.
Các hoạt động du lịch, dã ngoại hàng quý, liên hoan hàng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dmobin

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dmobin

Công ty TNHH Dmobin

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, toà Văn phòng 2, khu tổ hợp Văn phòng Sun Square, 21 Lê Đức Thọ, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

