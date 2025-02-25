Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 29T2 Hoàng Đạo Thúy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tham gia sáng tạo, xây dựng, lên ý tưởng nội dung, câu chuyện truyền thông, thông điệp sản phẩm theo định hướng chiến lược truyền thông/marketing của Công ty.

Sáng tạo nội dung kịch bản cho clips viral để team sản xuất thực hiện nhằm tạo phễu thu hút khách hàng.

Lên kế hoạch viết bài theo ngày/tuần và quản lý nội dung trên các kênh.

Xây dựng kế hoạch, nội dung social, đề xuất ý tưởng phát triển nội dung trên các kênh social media.

Hỗ trợ Trưởng bộ phận thực hiện các công việc được phân công.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm content/content media về ngành BĐS

Tốt nghiệp các ngành marketing, truyền thông đối ngoại, báo chí, xã hội nhân văn hoặc ngành khác có liên quan.

Nắm rõ các phương pháp SEO, SEM.

Yêu thích, quảng cáo, truyền thông, thiết kế website, dịch vụ SEO.

Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai công việc tốt.

Có kỹ năng viết, soạn thảo, tổng hợp nội dung bài viết.

Có khả năng phân tích, tổng hợp, đánh giá số liệu để đưa ra các kế hoạch phát triển các chương trình digital marketing cho các sản phẩm công ty hiệu quả nhất.

Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Chế độ phúc lợi theo Quy định chung của Công ty

Nghỉ mát, hoạt động gắn kết, team building.

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực, và kỹ năng

Môi trường làm việc cởi mở, sáng tạo, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Tica Land

