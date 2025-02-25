Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam
- Hà Nội: Số 4 BT1 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty
Phối hợp cùng Media và Content lên ý tưởng nội dung quảng cáo (bao gồm trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)
Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt
Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng
Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra
Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên nền tảng Facebook Ads nhằm mục đích chuyển đổi thị trường trong nước
Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo
Theo dõi, đo lường, phân tích (A/B Testing) các chỉ số, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thêm kinh nghiệm về Google Adwords, các tool trên Facebook, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế
Có khả năng quản trị hệ thống fanpage
Có khả năng sáng tạo
Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc
Có tư duy làm việc độc lập
Chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng các ngày Lễ (08/03, 30/04, 01/05, 02/09,...), Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13,...
Chế độ lương, thưởng: 8.000.000đ - 10.000.000đ/tháng
Cơ hội thăng tiến cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
