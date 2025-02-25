Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 BT1 Bùi Xuân Phái, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty

Phối hợp cùng Media và Content lên ý tưởng nội dung quảng cáo (bao gồm trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh)

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra

Lên kế hoạch và tối ưu trực tiếp chuyển đổi trên nền tảng Facebook Ads nhằm mục đích chuyển đổi thị trường trong nước

Tìm hiểu, phân tích insights khách hàng, thị trường, sản phẩm, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trên các nền tảng quảng cáo

Theo dõi, đo lường, phân tích (A/B Testing) các chỉ số, đánh giá và đề xuất giải pháp nhằm đạt hiệu quả cao

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo từ Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 06 tháng kinh nghiệm chạy Facebook Ads trở lên

Có thêm kinh nghiệm về Google Adwords, các tool trên Facebook, công cụ đo lường tối ưu là một lợi thế

Có khả năng quản trị hệ thống fanpage

Có khả năng sáng tạo

Nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc và làm việc nghiêm túc

Có tư duy làm việc độc lập

Chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ chính thức sau 02 tháng thử việc, tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật

Thưởng các ngày Lễ (08/03, 30/04, 01/05, 02/09,...), Tết, sinh nhật, hiếu hỉ, lương tháng thứ 13,...

Chế độ lương, thưởng: 8.000.000đ - 10.000.000đ/tháng

Cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư BFC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.