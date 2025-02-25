Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Liberico làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Liberico
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty Cổ phần Liberico

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần Liberico

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng kế hoạch và sản xuất nội dung trên website, mạng xã hội.
-Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh trong và ngoài Công ty.
-Lên ý tưởng cho các thông điệp truyền thông của sản phẩm, phối hợp trong các chiến dịch Digital Marketing và triển khai các sản phẩm quảng bá, in ấn.
-Cập nhật các xu hướng nội dung mới mẻ.
-Theo dõi và đánh giá các chỉ số hiệu quả của content marketing, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
-Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website là một lợi thế
-Kỹ năng viết, đọc hiểu và giao tiếp tốt.
-Truyền đạt thông tin tốt.
-Yêu thích việc viếc lách và con chữ
-Làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
-Hòa đồng, vui vẻ, thân thiện

Tại Công ty Cổ phần Liberico Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương từ 8 – 10tr/tháng + thưởng KPI
-Tham gia du xuân/nghỉ mát/teambuilding… hàng năm
-Thưởng tháng lương thứ 13, các ngày lễ…
-Cơ hội được đào tạo nghiệp vụ, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao
-Làm việc trong mội trường năng động và trẻ trung.
-Thời gian làm việc: Từ 8h - 17h, từ t2 - t6 và 2 t7 trong tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Liberico

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Liberico

Công ty Cổ phần Liberico

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 24, Tháp B, Tầng 24 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

