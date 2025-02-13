Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang

Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 25T, Đặng Thùy Trâm, Hoàng Quốc Việt, P. Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu

Chịu trách nhiệm quản lý và đăng tải nội dung lên các kênh bán hàng trực tuyến như Facebook, Zalo
Đảm bảo nội dung đăng tải đều đặn, hấp dẫn
Phối hợp với đội ngũ bán hàng để xây dựng kế hoạch đăng bài hiệu quả, thúc đẩy tương tác và doanh thu.

Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết lách và giao tiếp tốt, sáng tạo trong việc sản xuất nội dung
Biết cách phân tích insight khách hàng, khả năng học hỏi để nắm thông tin sản phẩm nhanh
Biết chụp ảnh, quay video và chỉnh sửa cơ bản. Đảm bảo hình ảnh sắc nét, đẹp mắt, nổi bật các tính năng và ưu điểm của sản phẩm.
Hiểu biết về các nền tảng truyền thông: facebook, zalo ...
Chăm chỉ, có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.
Nam/nữ từ 18 tuổi trở lên. Chấp nhận sinh viên part time.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập: 4-6 triệu/tháng (bao gồm lương cứng (25 nghìn 1h) + lương theo sản phẩm + Thưởng doanh thu cả cửa hàng + Thưởng hoàn thành công việc).
•Thời gian làm việc linh hoạt: 5 tiếng 1 ca, chọn lựa 1 trong 3 ca cố định:
- Ca 1: Thời gian làm việc tối thiểu: 8h30 đến 12h30
- Ca 2: Thời gian làm việc tối thiểu: 13h00 đến 17h00.
- Ca 3: Thời gian làm việc tối thiểu: 17h00 đến 21h00.
Nếu làm fulltime 8 tiếng / ngày, thu nhập từ 8-12tr++ tháng.
• Làm việc 6 ngày 1 tuần (được lựa chọn 4 ngày nghỉ trong tháng).
• Có thể làm thêm giờ ngoài 3 ca cố định kể trên. 25 nghìn 1h + thưởng doanh thu theo đơn.
• Được hưởng lương tháng 13 và THƯỞNG THÊM theo hiệu quả kinh doanh;
• Được thưởng các ngày lễ, tết;
• Tham gia tham quan, nghỉ dưỡng;
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thăng tiến/review tăng lương theo năng lực và khả năng cống hiến;
• Được đào tạo định kỳ và phát triển nghề nghiệp;
• Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Cửa hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Ngân Giang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 308 đường Ba Tháng Hai, Phường 12, quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

