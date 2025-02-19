Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 41 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Lên ý tưởng, xây dựng và quản lý nội dung trên blog, fanpage, YouTube của phòng khám trực thuộc công ty (lĩnh vực sức khỏe và y tế)

Xây dựng kịch bản video, hối hợp với các thành viên trong team media để tối ưu chất lượng video.

Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác.

Nghiên cứu hồ sơ khách hàng.

Các công việc khác liên quan.

Trong độ tuổi từ 20 - 27

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm

Ưu tiên Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí.

Có niềm say mê sáng tạo nội dung

Thu nhập 10 - 14tr (Lương cứng +pc ăn 50k/ngày + thưởng hiệu quả công việc)

Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động

Được học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động BHXH, thưởng lễ, tết, lương tháng 13

Được tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan tháng/Năm ….

