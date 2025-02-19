Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MERA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 41 Mạc Thái Tổ, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu
Lên ý tưởng, xây dựng và quản lý nội dung trên blog, fanpage, YouTube của phòng khám trực thuộc công ty (lĩnh vực sức khỏe và y tế)
Xây dựng kịch bản video, hối hợp với các thành viên trong team media để tối ưu chất lượng video.
Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác.
Nghiên cứu hồ sơ khách hàng.
Các công việc khác liên quan.
Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trong độ tuổi từ 20 - 27
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Ưu tiên Tốt nghiệp các trường Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành truyền thông, báo chí.
Có niềm say mê sáng tạo nội dung



Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 14tr (Lương cứng +pc ăn 50k/ngày + thưởng hiệu quả công việc)
Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp, năng động
Được học tập phát triển bản thân và nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi lao động BHXH, thưởng lễ, tết, lương tháng 13
Được tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan tháng/Năm ….




Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MERA GROUP
