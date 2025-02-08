Tuyển Digital Marketing JobsGO HeadHunt làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thanh Xuân Hà Nội, Việt Nam, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

☑️MÔ TẢ CÔNG TY: 100% vốn của Nhật; chuyên cung cấp dịch vụ hỗ trợ người Việt Nam Tại Nhật Bản, giới thiệu việc làm tại Việt Nam và tại Nhật, du học Nhật,

☑️MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Sáng tạo nội dung:

- Trực tiếp phát triển và xây dựng nội dung trên các nền tảng (bao gồm việc sáng tạo ý tưởng, viết nội dung, lên kịch bản quay và dựng video).

- Lên kế hoạch nội dung theo lịch trình và triển khai nội dung đã được phê duyệt.

2. Sản xuất và chỉnh sửa video: Tham gia vào quá trình quay, dựng và edit video để đảm bảo chất lượng và tính sáng tạo.

3. Lập kế hoạch phát triển kênh: Xây dựng kế hoạch hoạt động để phát triển kênh.

Lập kế hoạch phát triển kênh: Xây dựng kế hoạch hoạt động để phát triển kênh.

4.Theo dõi xu hướng: Luôn cập nhật và áp dụng các trend mới nhất, xu hướng nổi bật để nội dung không bị lỗi thời.

5.Phối hợp với Digital Marketing: Làm việc chặt chẽ với bộ phận Digital Marketing để triển khai các chiến dịch quảng cáo hiệu quả trên các nền tảng.

6. Thực hiện công việc khác theo sự chỉ thị của Quản Lý.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

☑️YÊU CẦU:

- Có kinh nghiệm sáng tạo, biên tập nội dung trên social 1 - 2 năm (hình ảnh, video, bài viết)

- Có khả năng viết bài SEO, kiến thức SEO cơ bản

- Có thể thiết kế hình ảnh (thành thạo canva hoặc pts, AI)

- Có thể biên tập, chỉnh sửa video, lên kịch bản video bằng các công cụ Adobe premiere hoặc Capcut PC

- Có thể sử dụng công cụ AI, Chat GPT để phục vụ công việc

- Tư duy thẩm mĩ và hình ảnh tốt

- Có kinh nghiệm quản lý chất lượng nội dung các kênh Social, website

- Tuân thủ deadline, trách nhiệm với công việc

- Tư duy cởi mở, có khả năng làm việc nhóm

- Có khả năng làm báo cáo hiệu quả công việc

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực du học, giáo dục.

Tại JobsGO HeadHunt Thì Được Hưởng Những Gì

☑️QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

-> Lương thỏa thuận tùy theo năng lực, được xem xét tăng lương 2 lần/năm.

-> Thưởng lễ, Tết. Du lịch công ty và khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

-> Ký kết Hợp đồng lao động không thời hạn sau thời gian thử việc, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định,

-> Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

☑️THỜI GIAN LÀM VIỆC

-> Từ thứ 2~thứ 6 hàng tuần; 8 tiếng/ngày.

-> Nghỉ lễ và nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO HeadHunt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin