Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lên kế hoạch phát triển website, SEO, có timeline và từ khóa cụ thể.

Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm như Google, ...

Tối ưu hóa website, nội dung, backlink để tăng lượng truy cập và chuyển đổi

Phân tích dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập website, thứ hạng từ khóa để đưa ra các chiến lược SEO hiệu thể.

Nghiên cứu từ khóa, lên danh sách từ khóa cho website.

Theo dõi thứ hạng từ khóa, lượng truy cập, backlink của website

Phát hiện, xử lý các thay đổi đột biến và lỗi phát sinh website trong quá trình SEO

Báo cáo tiến độ công việc và hiệu quả các chiến lược SEO định kỳ cho cấp trên

Các công việc khác theo sự phân công của BGD.

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Nắm vững các thuật toán, nguyên tắc SEO

Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu SEO như Google Analytics, Google Search Console

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, Facebook Ads

Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực công việc cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 18 - 20 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;

Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế

Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc

Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.

Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.

Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.

Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

