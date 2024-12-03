Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
- Hà Nội:
- Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Lên kế hoạch phát triển website, SEO, có timeline và từ khóa cụ thể.
Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm như Google, ...
Tối ưu hóa website, nội dung, backlink để tăng lượng truy cập và chuyển đổi
Phân tích dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập website, thứ hạng từ khóa để đưa ra các chiến lược SEO hiệu thể.
Nghiên cứu từ khóa, lên danh sách từ khóa cho website.
Theo dõi thứ hạng từ khóa, lượng truy cập, backlink của website
Phát hiện, xử lý các thay đổi đột biến và lỗi phát sinh website trong quá trình SEO
Báo cáo tiến độ công việc và hiệu quả các chiến lược SEO định kỳ cho cấp trên
Các công việc khác theo sự phân công của BGD.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững các thuật toán, nguyên tắc SEO
Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu SEO như Google Analytics, Google Search Console
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, Facebook Ads
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực công việc cao
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI