Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

Digital Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hoàng Mai Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Lên kế hoạch phát triển website, SEO, có timeline và từ khóa cụ thể.
Chịu trách nhiệm thực hiện các chiến lược SEO để cải thiện thứ hạng website trên các công cụ tìm kiếm như Google, ...
Tối ưu hóa website, nội dung, backlink để tăng lượng truy cập và chuyển đổi
Phân tích dữ liệu liên quan đến lưu lượng truy cập website, thứ hạng từ khóa để đưa ra các chiến lược SEO hiệu thể.
Nghiên cứu từ khóa, lên danh sách từ khóa cho website.
Theo dõi thứ hạng từ khóa, lượng truy cập, backlink của website
Phát hiện, xử lý các thay đổi đột biến và lỗi phát sinh website trong quá trình SEO
Báo cáo tiến độ công việc và hiệu quả các chiến lược SEO định kỳ cho cấp trên
Các công việc khác theo sự phân công của BGD.
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:30)

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh
Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Nắm vững các thuật toán, nguyên tắc SEO
Hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu SEO như Google Analytics, Google Search Console
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng quảng cáo trực tuyến như Google AdWords, Facebook Ads
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu áp lực công việc cao

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 18 - 20 triệu + thưởng. (Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Thời gian làm việc: 8h - 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6, nghỉ chiều thứ 7 & CN;
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Arosa Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 8, ngách 6/54, ngõ 6, chợ Ngọc Hà, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-digital-marketing-thu-nhap-18-20-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job264964
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Còn 286 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 40 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TÂM VIỆT
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN PHỐ XANH HOLDINGS
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Project Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 11/10/2025
Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PAS EDUCATION
Hạn nộp: 19/10/2025
Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hộ Kinh Doanh Bchou
Tuyển Kế toán kho Hộ Kinh Doanh Bchou làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu
Hộ Kinh Doanh Bchou
Hạn nộp: 21/10/2025
Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Còn 38 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Tuyển Kế toán tổng hợp Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Trường Cao đẳng Công nghệ Bách khoa Hà Nội
Hạn nộp: 22/10/2025
Còn 29 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Còn 4 ngày để ứng tuyển 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SUNNEXUS CO., LTD
Tuyển Digital Marketing SUNNEXUS CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu
SUNNEXUS CO., LTD
Hạn nộp: 09/10/2025
Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG SMARTLOG
Hạn nộp: 16/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Digital Marketing VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 03/10/2025
Còn 10 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DKSH Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Digital Marketing DKSH Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DKSH Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 04/10/2025
Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Còn 286 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tam Son Yachting Company Limited
Tuyển Digital Marketing Tam Son Yachting Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Tam Son Yachting Company Limited
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Vạn An
Hạn nộp: 03/09/2025
Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu
CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO
Hạn nộp: 19/09/2025
Đã hết hạn 4 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Techcom Blockchain làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty cổ phần Techcom Blockchain
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sun* Inc. (Sun Asterisk Inc.)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH STEP IT ACADEMY VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH AT TRAVEL VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing H&H Global Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu H&H Global Việt Nam
10 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần mcorp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần mcorp Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thiên Thanh
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH 360 ADS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH 360 ADS
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Bibabo
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần Care vn làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Care vn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 9 Triệu Công ty CPTM SX&DV Keiko Việt Nam
Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LINH GLOBAL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing Viet Vision Travel làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Viet Vision Travel
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELIA BEAUTY GROUP
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty TNHH KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ ALAMA VIỆT NAM
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN 365 làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ THỦY SẢN 365
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH FOLINAS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH FOLINAS
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH HEALTHY LIFE VIỆT NAM
10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thương mại MILIMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần thương mại MILIMAN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TC GLOBAL
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH SGLOBAL MEDIA
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KVI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Digital Marketing CTCP XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CTCP XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ GIÁO DỤC THỜI ĐẠI
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm