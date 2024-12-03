Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 03/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/12/2024
CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 1C, Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Vận hành quảng cáo nền tảng Facebook, ngoài ra có kinh nghiệm về tiktok, zalo, gg là lợi thế
Tham gia theo dõi, đo lường các chỉ số quảng cáo, chủ động thực hiện tối ưu quảng cáo.
Sử dụng các công cụ phân tích thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh góp phần mở rộng và tối ưu các hoạt động MKT.
Nghiên cứu, cập nhật thuật toán mới của các kênh quảng cáo hiện tại đồng thời mở thêm các kênh quảng cáo mới.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tư duy logic, sáng tạo, cầu tiến, chủ động.
Sẵn sàng tiếp thu, không ngại thử thách và học hỏi cái mới.
Có kiến thức, kinh nghiệm tối thiểu từ 1 - 2 năm trong mảng vận hành các kênh Digital MKT phổ biến: Facebook, Google, Tiktok...
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành quảng cáo chuỗi bán lẻ, chuỗi cửa hàng, kinh nghiệm triển khai quảng cáo đa kênh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000đ đến 20.000.000đ.
Thưởng KPI hàng tháng/quý/năm theo kết quả làm việc.
Sử dụng tài khoản quảng cáo trong BM2500 ổn định - Là đối tác của Facebook, có AM hỗ trợ hàng tháng/quý.
Không phải làm thẻ, care ads đêm
Chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ Tết, tháng 13, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định.
Được tham gia các buổi đào tạo của công ty để phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TOSHIKO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 104 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

