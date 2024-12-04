Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Uncommon làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Uncommon
- Hà Nội: Số 9, Ngõ 91 Lương Định Của, Phương Mai, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Sáng tạo nội dung và đăng bài, chạy quảng cáo trên các nền tảng Facebook, Tiktok, Shopee,... Phối hợp làm việc với các bộ phận Media, Ads để thực hiện chiến dịch marketing.
Xây dựng kế hoạch truyền thông sao cho phù hợp với mục tiêu của công ty (Mục tiêu thương hiệu và mục tiêu doanh số)
Triển khai lên nội dung, viết content, kế hoạch quảng cáo và phân bổ ngân sách marketing.
Theo dõi, đánh giá và tối ưu các chiến dịch marketing, đảm bảo bám sát mục tiêu doanh số và mục tiêu thương hiệu đã đặt ra
Theo dõi điều chỉnh và tối ưu các chỉ số theo KPI, tối ưu tiêu đề, CTA, hình ảnh, xử lý vi phạm, lỗi tài khoản,..
Nghiên cứu thị trường đối thủ, phân tích thị trường và những cơ hội phát triển trong ngành hàng
Update những thay đổi kỹ thuật, các chính sách mới trong nền tàng Facebook, Tiktok, Shopee
Báo các số liệu real-time và phân tích số liệu để đưa ra phương án tối ưu ngân sách quảng cáo.
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có nhận các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm, thuộc các ngành học liên quan (Marketing, digital marketing, quảng cáo,...)
Độ tuổi từ 18 - 24t.
Tại Công ty TNHH Uncommon Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt, vì vậy ứng viên có thêm thời gian cho gia đình bạn bè, cho sở thích cá nhân và những công việc khác nếu có
Tăng lương định kỳ theo thâm niên làm việc mỗi 1 năm 1 lần.
Môi trường làm việc trẻ trung Gen Z, văn minh.
Không gian làm việc sạch sẽ, thoải mái, an ninh tốt.
Thưởng cuối năm, liên hoan và quà tặng các dịp lễ trong năm.
Được mua sản phẩm của công ty với giá nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Uncommon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
