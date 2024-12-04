Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 18 Nghiêm Xuân Yêm, Thanh Liệt|Số 120/61/27 đường 59 phường 14,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

- Quản lý hệ thống các kênh phân phối được giao. Theo dõi và đánh giá hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối.
- Lên kế hoạch và triển khai các chương trình khuyến mãi, sampling tại điểm bán để kích cầu tiêu dùng. Phối hợp với bộ phận Marketing để triển khai các hoạt động quảng bá sản phẩm.
- Quản lý trưng bày sản phẩm, đảm bảo sản phẩm được trưng bày đẹp mắt, thu hút tại các điểm bán.
- Thu thập thông tin về các đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc, đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra trơn tru.
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ dưới 35 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
- Từ 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành mẹ và bé, mỹ phẩm
- Tinh thần, thái độ: chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
- Kỹ năng: thành thạo tin học văn phòng, tạo dựng mối quan hệ, quản lý dự án, làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thoả thuận theo năng lực
Revie lương 2 lần/năm
Phụ cấp công tác phí, thưởng
Đầy đủ 14 loại chi phí phúc lợi: Lễ Tết, sinh nhật, trung thu, 01/06, quà kết hôn, quà sinh con, ...
Du lịch, teambuilding,...
BHXH, phép năm sau thử việc theo quy định hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn NTT Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18 Nghiêm Xuân Yêm - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

