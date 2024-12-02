Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 03/01/2025
Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Level 13

- 17, Leadvisors Tower, 643 Pham Van Dong Street, Co Nhue Ward, North Tu Liem District, Hanoi|

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Phân tích, chú thích và phân loại nội dung kỹ thuật số (văn bản, hình ảnh, âm thanh, video) theo hướng dẫn dự án.
Quản lý và lưu trữ tài sản kỹ thuật số, hỗ trợ các công việc hành chính liên quan.
Đảm bảo chất lượng nội dung và hoàn thành tiến độ công việc đúng yêu cầu dự án.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Hàn: Có khả năng nghe, nói, đọc, viết tốt.
Sinh viên mới tốt nghiệp các Trường Đại học/ Cao đẳng (không giới hạn chuyên ngành).
Có tư duy phân tích, cẩn thận, chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc nhóm.
Không yêu cầu kinh nghiệm, chào đón các bạn Fresher.

Tại Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 triệu VNĐ/tháng, cùng các khoản thưởng hàng quý dựa trên hiệu suất dự án.
Nhận đủ 100% lương và phúc lợi ngay từ ngày đầu tiên làm việc.
Bảo hiểm sức khỏe cao cấp dành cho nhân viên và gia đình.
Làm việc trong môi trường năng động, đa quốc gia, với cơ hội onsite tại 59 quốc gia.
Miễn phí đồ ăn nhẹ, nước uống và bãi gửi xe.
Các chương trình đào tạo nội bộ (kỹ thuật, chuyên môn).
18 ngày nghỉ có lương/năm (12 ngày nghỉ phép + 6 ngày nghỉ cá nhân).
Thời gian làm việc linh hoạt: [protected info], Thứ Hai - Thứ Sáu (Hybrid).
Được cung cấp laptop và các thiết bị cần thiết cho công việc.
Đóng bảo hiểm đầy đủ (full lương) theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam

Công Ty TNHH HCL Technologies Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 23, 643 Đường Phạm Văn Đồng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, 100000

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

