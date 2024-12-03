Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 4 Triệu

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tây Mỗ, Nam từ liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

Phát triển ý tưởng sáng tạo cho các chiến dịch quảng cáo, truyền thông của công ty phần mềm.

Phối hợp với các bộ phận khác (marketing, sales, kỹ thuật) để đảm bảo chiến dịch được thực hiện hiệu quả.

Theo dõi, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và đưa ra các báo cáo định kỳ.

Đề xuất các ý tưởng mới, cải tiến để nâng cao hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng tư duy sáng tạo, độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết trình và trình bày ý tưởng.

Có đam mê với công nghệ và lĩnh vực phần mềm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Được làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

Có cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TEASER

