Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

I. Mục đích (Chỉ ra 3-5 mục đích chính của vị trí)

- Hoàn thành các dự án do PTGĐ phân công

- Lập báo cáo định kỳ cho PTGĐ và các phòng ban liên quan

- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu mà PTGĐ đề ra

- Cung cấp thông tin, tham mưu PTGĐ phục vụ việc xây dựng sản phẩm và vận hành

- Lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị & sự kiện

II. Mô tả công việc

1. Hoàn thành các dự án do PTGĐ phân công

- Giám sát tiến độ dự án

- Hỗ trợ, đôn đốc các bộ phận, giải quyết khó khăn tồn đọng đảm bảo thời hạn dự án

- Phối hợp nội bộ và đối tác bên ngoài, đưa ra hướng xử lý kịp thời cần thiết

- Lên kế hoạch họp định kỳ phục vụ dự án

2 Lập báo cáo định kỳ cho PTGĐ và các phòng ban liên quan

- Lập các biểu mẫu báo cáo

- Nghiên cứu, lập báo cáo, đề xuất xử lý các tình huống phức tạp phát sinh

- Báo cáo các việc đã hoàn thành, nhắc nhở các việc còn tồn đọng

3 Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu mà PTGĐ đề ra