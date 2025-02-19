Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Bee Logistics Corporation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược sĩ/Bán thuốc Tại Bee Logistics Corporation
- Hồ Chí Minh: 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Dược sĩ/Bán thuốc Với Mức Lương 18 - 30 Triệu
I. Mục đích (Chỉ ra 3-5 mục đích chính của vị trí)
- Hoàn thành các dự án do PTGĐ phân công
- Lập báo cáo định kỳ cho PTGĐ và các phòng ban liên quan
- Hỗ trợ triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu mà PTGĐ đề ra
- Cung cấp thông tin, tham mưu PTGĐ phục vụ việc xây dựng sản phẩm và vận hành
- Lên kế hoạch các cuộc họp, hội nghị & sự kiện
II. Mô tả công việc
1. Hoàn thành các dự án do PTGĐ phân công
- Giám sát tiến độ dự án
- Hỗ trợ, đôn đốc các bộ phận, giải quyết khó khăn tồn đọng đảm bảo thời hạn dự án
- Phối hợp nội bộ và đối tác bên ngoài, đưa ra hướng xử lý kịp thời cần thiết
- Lên kế hoạch họp định kỳ phục vụ dự án
2 Lập báo cáo định kỳ cho PTGĐ và các phòng ban liên quan
- Lập các biểu mẫu báo cáo
- Nghiên cứu, lập báo cáo, đề xuất xử lý các tình huống phức tạp phát sinh
- Báo cáo các việc đã hoàn thành, nhắc nhở các việc còn tồn đọng
3 Hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện mục tiêu mà PTGĐ đề ra
Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Bee Logistics Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bee Logistics Corporation
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
