Tuyển Game Artist thu nhập 10 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 80A Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thiết kế, sáng tạo các sản phẩm đồ họa trong Game (ý tưởng, mô tả, phác thảo ban đầu) từ Game Designers. Kết hợp với Game Artist lên thiết kế, hoàn thiện sản phẩm. Kiểm soát chất lượng thẩm mỹ cho sản phẩm đạt yêu cầu dự án. Làm việc trực tiếp với các thành viên trong team GD, Dev, Art,... để hoàn thiện dự án, sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế game, tư duy thiết kế tạo hình tốt. Am hiểu về 2D ARTIST, biết tự chủ động nghiên cứu và cập nhật các xu hướng 2D ARTIST mới trong lĩnh vực giáo dục, hiểu rõ các nguyên tắc và yếu tố của thiết kế. Biết sử dụng bảng vẽ điện tử, khả năng vẽ tay tốt. Có thẩm mỹ và khả năng kiểm soát màu sắc tốt. Sử dụng thành thạo: Photoshop, Figma, AI. Yêu thích game nói chung và game mobile nói riêng. Biết sử dụng Spine là 1 lợi thế

Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ, chuyên nghiệp và sáng tạo. Tham gia vào các dự án game cho thị trường quốc tế và phát triển các dự án có chất lượng tốt nhất trên thị trường. Được chia sẻ, đào tạo từ những đồng nghiệp giỏi và nhiều kinh nghiệm. Chế độ thưởng dự án cực hấp dẫn. Du lịch 1 lần mỗi năm, sinh nhật, party, hoạt động ngoại khóa...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Phát Triển Công Nghệ Giáo Dục Việt Nam

