Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng làm việc tại Cần Thơ thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng
Ngày đăng tuyển: 23/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/01/2025
Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch và phát triển chiến lược truyền thông xã hội phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
- Sáng tạo nội dung, quản lý nội dung hấp dẫn (bài viết, hình ảnh, video, ...).
- Quản lý các nền tảng mạng xã hội đăng bài viết, quản lý lịch đăng bài. Theo dõi các tương tác trên các kênh (comment, tin nhắn). Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng, giải đáp thắc mắc kịp thời.
- Lập báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) về hiệu suất, đưa ra đề xuất cải thiện.
- Nghiên cứu và cập nhật xu hướng mới trên mạng xã hội, đảm bảo nội dung luôn bắt kịp với thị hiếu người dùng. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh để tối ưu chiến lược của công ty.
- Làm việc chặt chẽ với các phòng ban khác như Marketing, Thiết kế, và PR để đảm bảo thông điệp thống nhất, v.v.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành về Marketing, Truyền thông, Báo chí, ... hoặc các ngành liên quan đến ngôn ngữ.
- Kinh nghiệm làm việc từ 1 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có những kiến thức cơ bản về Marketing, công cụ Marketing và hệ thống các kênh truyền thông.
- Có kinh nghiệm quản lý, điều hành các kênh social media.
- Có kỹ năng tổ chức, quản lý thời gian, sắp xếp công việc tốt, có tư duy sáng tạo, linh hoạt trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng cao
- Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, ngày nghỉ phép năm, các chế độ phúc lợi theo qui định của Công ty và Luật lao động Việt Nam.
- Được Công ty đào tạo chuyên môn và bố trí công việc phù hợp.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp bền vững cho người có năng lực và có sức phấn đấu cao
- Cụ thể sẽ được trao đổi thêm trong quá trình phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Hóa Nông Lúa Vàng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô M7-M8, Đường N8, Khu công nghiệp Nam Tân Uyên - Phường Khánh Bình - Thị xã Tân Uyên - Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

